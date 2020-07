Nach Leichenfund im Kocher bittet die Kriminalpolizei um Hinweise

Nachdem am Montagmittag ein 64 Jahre alter Mann von Spaziergängern tot im Kocher aufgefunden worden war, nahm die Kriminalpolizei noch am selben Tag die Todesfallermittlungen auf. Da die genaueren Todesumstände noch immer nicht geklärt sind, sucht die Kriminalpolizei dringend Zeugenhinweise.

Aufgefunden wurde der Mann unterhalb einer Parkbank, die sich wiederum direkt am Rad- und Fußweg entlang des Kochers befindet, etwa auf Höhe einer Tankstelle des dortigen Gewerbegebietes, wenige hundert Meter vom Kocherursprung entfernt.

Fest steht, dass der Mann ertrunken ist. Dies ergab eine im Verlauf des Mittwochs in der Rechtsmedizin Ulm durchgeführte Obduktion. Demnach geht man von der Wahrscheinlichkeit aus, dass der Mann am Sonntagabend zwischen 22 und 24 Uhr verstarb. Es sei laut Polizei bekannt, dass sich der 64-Jährige regelmäßig im Bereich der Parkbank aufhielt, sich dort mit anderen Personen traf und Alkohol konsumierte.

Wo ist die Plastiktüte?

Ob und wie stark er am Sonntag alkoholisiert war, steht noch nicht fest, „das Ergebnis steht noch aus“, sagt Holger Bienert, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Es gebe jedoch konkrete Anhaltspunkte, dass der 64-Jährige bereits alkoholisiert war, als er am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr in der nahegelegenen Tankstelle einkaufte, um sich dort mit verschiedenen alkoholischen Getränken und Zigaretten einzudecken.

Er führte dabei eine Lidl-Plastiktüte sowie eine darin befindliche Geldbörse bei sich. Beide Gegenstände sowie Bierflaschen fehlten beim Auffinden des Toten. Die Geldbörse wurde vermutlich im Laufe des Mittwochs von einem Unbekannten in den Briefkasten vom Rathaus Oberkochen eingeworfen. Die anderen Gegenstände fehlen.

Durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde auch bekannt, dass am Sonntagabend zwischen 21.30 und 21.45 Uhr zwei Pkw in der Nähe der fraglichen Parkbank standen. Eine nähere Beschreibung ist nicht möglich.

Die Kriminalpolizei hat nun folgende Fragen:

Wer hat im genannten Bereich am Kocher ab dem Spätnachmittag des Sonntags bis in den Abend hinein Personen gesehen , die sich dort aufhielten und Alkohol konsumierten ?

, die sich dort aufhielten und ? Wer hat am Sonntagabend ab 21 Uhr im dortigen Bereich eine oder mehrere Personen gesehen ?

? Wer hat im dortigen Bereich eine Plastiktüte der Firma Lidl gefunden oder an sich genommen?

gefunden oder an sich genommen? Wer hat im dortigen Bereich die abgebildete Brille samt Etui verloren?

verloren? Wer kennt Personen, die sich öfter an genannter Örtlichkeit aufhalten?

aufhalten? Wer kennt Personen, die Kontakt zu dem 64-Jährigen pflegten? Wer hat die Geldbörse aufgefunden und in den Briefkasten des Rathauses geworfen?

pflegten? Wer hat die Geldbörse aufgefunden und in den Briefkasten des Rathauses geworfen? Wer kann nähere Hinweise auf die beiden Pkw oder deren Besitzer geben?

oder deren Besitzer geben? Wurden am Sonntagabend bis 24 Uhr sonstige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem dortigen Vorfall stehen könnten?

„Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, dass eine Fremd- oder Gewalteinwirkung stattgefunden hat“, so Bienert weiter. Gleichermaßen könne man es jedoch nicht ausschließen. „Dies gilt es nun zu klären.“