Nach langer Pause ist der Spaß mit dem Ball am Fuß zurück

Das Sparkassen-Fußball-Camp des SV Ebnat ist in diesem Jahr bereits in seine vierzehnte Runde gegangen. Unter der Leitung der Brüder und Jugendtrainer Marc-Philipp und Dennis Werner waren fünf Tage lang viel Sport, Teamgeist und Begeisterung angesagt und alle 63 Kinder standen bei den abwechslungsreichen Trainingseinheiten, Spielen und Wettbewerben unter Volldampf.

„Ich bin schon seit einigen Jahren als Trainer dabei und es macht immer wieder riesigen Spaß mit den fußballbegeisterten Kindern in Ebnat. Uns war es wichtig gerade in diesem Jahr trotz der Coronabeschränkungen ein abwechslungsreiches Camp für unsere Kids anzubieten. Die strenge Einhaltung alle Hygienebestimmungen war zwar wie schon letztes Jahr ein ordentlicher Mehraufwand, der sich aber absolut gelohnt hat.“ freuten sich die sichtlich zufriedenen Camp-Leiter Marc-Philipp und Dennis Werner, die sich auf die Unterstützung von sieben Trainerinnen und Trainern sowie Helfern vom SV Ebnat verlassen konnte, ohne die eine so große Teilnehmerzahl nicht zu bewältigen wäre.

Das Programm umfasste eine Vielzahl von abwechslungsreichen Übungen, Spielen und Wettbewerben. Die Trainer und Vereinsverantwortlichen sagten daher abschließend übereinstimmend: „Auch dieses Jahr haben wir wieder eine gute Mischung aus Sport und Spaß, was perfekt für unsere jungen Fußballer ist.“