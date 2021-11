Nach knapper Pleite im Europe Cup: HAKRO Merlins wollen Zählbares aus Gießen mitnehmen

Für die HAKRO Merlins Crailsheim läuft es nach anfänglichen Startschwierigkeiten wieder rund in der Basketball-Bundesliga. So konnten zuletzt zwei Ligasiege in Folge verbucht werden. Diese Serie soll am Samstagabend (18 Uhr) gegen die JobStairs Gießen 46ers weiter ausgebaut werden. Zum siebten Spieltag reisen die Zauberer aus Crailsheim ins knapp 300 Kilometer entfernte hessische Gießen.

Mehr als die Hälfte der englischen Wochen haben die HAKRO Merlins bereits absolviert. Nach der knappen 77:86-Niederlage im ersten Rückspiel der Gruppe G gegen die Bakken Bears aus Dänemark stehen im FIBA Europe Cup nur noch zwei Gruppenspiele an. Dabei entscheidet sich, ob die Crailsheimer in ihrer ersten internationalen Saison eine Runde und somit in eine weitere Gruppenphase einziehen. In der nationalen Liga sind die Zauberer zuletzt wieder in die Spur gekommen. Erst der überzeugende Auftritt gegen Bayreuth (86:74), letztes Wochenende dann die Zitterpartie mit Happy End in der Arena Hohenlohe gegen die Basketball Löwen Braunschweig (92:90 n.V.). Bisher überzeugten die Crailsheimer vor allem mit ihrer starken Offensive um Point Guard TJ Shorts II, der sich auch in seiner zweiten Saison in Deutschland früh zum Unterschiedsspieler entwickelte.

Was passiert, wenn der US-Amerikaner nicht richtig in die Partie kommt, war am letzten Spieltag gegen die Löwen Braunschweig zu sehen. In der ersten Hälfte war er auch wegen zwei frühen Fouls kaum zu sehen, ging mit null Punkten in die Kabine. Sein Team lag zu dem Zeitpunkt mit elf Zählern hinten. Erst im zweiten Abschnitt konnte Shorts richtig aufdrehen, erzielte ab Minute 20 noch 19 Punkte und war damit einer der Gründe, warum es die Zauberer am Ende noch in die Overtime und schließlich zum Sieg schafften.

Headcoach Sebastian Gleim weiß, worauf es beim Aufeinandertreffen mit den 46ers ankommen wird: „Gießen ist eine sehr athletische und heimstarke Mannschaft. Wir müssen jeden Spieltag verstehen, welche Chancen wir Offensiv haben, wie wir Defensiv agieren müssen und welche mentalen Aspekte eine Rolle spielen. Die Basis für eine erfolgreiche Leistung wird immer Kampf, Energie und Leidenschaft sein, das erwarten wir immer von jedem Spieler“.

Die Gießener konnten den sportlichen Abstieg nach der abgelaufenen Spielzeit mit dem Zuschlag der Wildcard abwenden. Die Gäste aus Hohenlohe haben gute Chancen, am Samstag neben einem Auswärtssieg gleich zwei Meilensteine zu feiern. Die Partie wird ab 17.45 Uhr live auf Magenta Sport übertragen.