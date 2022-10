Nach Insolbenzantrag: Mitgereiste Fans des VfR Aalen mit deutlicher Botschaft

Am frühen Mittwochabend hat Fußball-Regionalligist VfR Aalen zum zweiten Mal nach 2017 einen Insolvenzantrag gestellt. Am Donnerstagnachmittag erklärte sich das Präsidium in Person von Michael Weißkopf, Walter Höffner und Charlotte Helzle, warum es erneut zu diesem Schritt kommen musste. Am Freitag folgte die Quittung von den Fans öffentlich.

Die Erklärung zur neuerlichen Insolvenz hat offenbar nicht jedem Fan des VfR geschmeckt. Unklar ist nach wie vor, ob die Runde überhaupt zuende gespielt werden kann. Am Freitagabend ging es für die Mannschaft von Tobias Cramer zu Wormatia Worms, Abstiegskrimi, also knapp 24 Stunden nach besagter Pressekonferenz. Rund 100 Ultras sind mitgereist und feuerten das Team lautstark an. Nicht angefeuert wurde jenes Präsidium, was mit einem Banner bedacht wurde, bei dem die Botschaft eine klare ist. Die Sportler auf dem Rasen aber wurden angefeuert, das haben die Ultras ganz klar differenziert.