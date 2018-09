Nach Ilgs Austritt: „Mir wird Unrecht getan“

Hofens Ortsvorsteher Patriz Ilg ist völlig unerwartet und völlig verärgert aus der CDU-Fraktion ausgetreten. Für die kommt das überraschend. Ilg begründet den Schritt mit den Querelen und widersprüchlichen Aussagen um das Neubauprojekt in der Hofener Dorfmitte, an dem er privat beteiligt ist. Er vermisst die Unterstützung durch seine Fraktion und betont, dass er bei der strittigen Frage zur Sozialquote im Recht sei. Und Politik gehe gehe nun Mal nicht vor Recht.

Seiner Fraktion wirft er vor, ihn nicht oder viel zu wenig unterstützt zu haben. Es seien mehrere Gründe zusammengekommen: Unter anderem sei er zutiefst unzufrieden, wie das mit der Mosambik-Reise gelaufen sei. Der Hauptgrund ist aber das Wohnungsbauprojekt in der Dorfmitte, an dem Ilg zusammen mit anderen Investoren beteiligt ist. Wie Ilg erklärt, habe er die Bau-Unterlagen im September in Stuttgart eingereicht, der Bebauungsplan sei aber schon 2017 erstellt worden: „Warum die Stadt so lange gewartet hat bis er rechtskräftig geworden ist, bleibt deren Geheimnis.“

„Hätte noch höher bauen können“

Auch verweist er auf den ursprünglichen Bauplatz. Aus seiner Sicht hätte an dem Plan nichts geändert werden müssen. Laut dem ursprünglichen Baurecht hätte er sogar noch höher bauen können. Dann hätte es eine Änderung gegeben, weil der Nachbar aus einem Obstgarten ein Baugrundstück machen wollte und deshalb habe man die Gebäude quasi zusammengefasst.

Der Ärger begann, als es um die vom Gemeinderat beschlossene Sozialquote ging. Die sieht er als nicht bindend an, weil er klar im Recht sei – ihm werde Unrecht getan. Ilg zitiert einen, nun ehemaligen, Fraktionskollegen, nach dem es sich in Hofen um ein „politisches Problem“ handle. Das sieht Ilg nicht sein, auch nicht vor Kommunalwahlen dürfe, wiederholt er, Politik vor Recht gehen.

Es gebe für ihn keine Verpflichtung, diese Quote einzuhalten. Und als „sehr kritisch“ sieht er es an, dass die Stadt die Sozialquote mit dem Mietvertrag für die Hofener Ortschaftsverwaltung in dem neuen Gebäude verknüpfte.

Was der Fraktionschef dazu sagt

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Wagenblast bedauert Ilgs Schritt. Er hätte sich gewünscht, „dass er uns alle informiert hätte.“ Warum Ilg auch die Mosambik-Reise als Grund genannt hatte, auszutreten, versteht Wagenblast nicht. Die Kritik damals habe sich ja nicht gegen die Teilnehmer, sondern gegen die „brutale Überrumpelung“ durch die so nicht geplante Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags gerichtet. Das sei aber geklärt worden.

Beim Thema Wohnprojekt in Hofen verweist Wagenblast darauf, wie wichtig der CDU bezahlbarer Wohnraum sei. Zudem nimmt er Bezug darauf, dass der Bebauungsplan ja geändert worden sei. Und diese Bebauungsplan-Änderung hätte dem Bauherren deutliche Vorteile gebracht: Mit ihr sei die Brutto-Wohnfläche nahezu verdoppelt worden. Wagenblast bedauert diesen Vorgang, denn er ist sicher: „Das hätte man einvernehmlich lösen können.“

In den Juni- und Juli-Sitzungen des Gemeinderats und in den Ausschüssen war das Thema Hofen Ortsmitte verstärkt diskutiert worden. Hintergrund: Am 14. Dezember hatte der Gemeinderat einstimmig die Sozialquote im Wohnungsbau beschlossen. Die schreibt vor, dass in Wohnungen, die auf einem von der Stadt erworbenen Grundstück gebaut werden, ein Viertel Sozialwohnungen sein müssen. Der Knackpunkt an der Sache: Zum einen wurde das Grundstück nicht von der Stadt, sondern von privat gekauft. Die Stadt war aber über die Wohnungsbau bei den geplanten Räumen für die Ortschaftsverwaltung indirekt mit im Boot.

Erster großer Streit im Juni

In der Gemeinderatssitzung am 21. Juni folgte dann der erste große Schlagabtausch: Die Grünen hatten die lange Diskussion angestoßen – man könne dem Bauvorhaben nach der Kenntnis der neuen Sachlage so nicht zustimmen. Weil die Quote für bezahlbaren Wohnraum nicht einhalten werde und der Mietvertrag für die Ortsverwaltung über 25 Jahre mit der Option auf fünf weitere Jahre ein viel zu langer Zeitraum sei. Auch andere Fraktionen hatten Bedenken. Keine Ausnahme für Hofens Ortsvorsteher, lautete der Tenor. Für die Freien Wähler etwa hatte das Ganze ein „G’schmäckle“, die Linke forderte eine „saubere Lösung“ und rieten Ilg, „eine Nacht darüber zu schlafen.“ Das tat Ilg nicht: Nach einer Beratungspause hatte Oberbürgermeister Thilo Rentschler sinngemäß verkündet, der Investor halte es für besser, wenn das Hofener Rathaus in eine andere Räumlichkeit einziehe. Der ursprünglichen Bauvorlage hatten in der Sitzung nur vier Räte zugestimmt, unter anderem Eduard Newerkla, Gemeinderat und Ortschaftsrat mit der Warnung, man vertue hier eine Chance für Hofens Innenentwicklung. Auch der OB und Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle hatten das Bauvorhaben an sich begrüßt, das Projekt sei „sehr positiv“ zu sehen und Aalen sei eine investorenfreundliche Stadt (Rentschler).

Antrag durchgewunken

In den Sitzungen im Juli ging das Thema weiter durch den Gemeinderat und die Ausschüsse. Die Grünen stellten den Antrag, das Neubauprojekt auszusetzen. So eine Ausnahme, „zumal für eine Investorengemeinschaft, zu der ein Gemeinderat gehört“, wäre ein Präzedenzfall für weitere Investoren, sich nicht an die Quote zu halten.

Aktuell sieht es so aus: Am Montag winkte der Hofener Ortschaftsrat den – geänderten – Bebauungsplan durch. Den Tagesordnungspunkt leitete Ilgs Stellvertreterin, Regina Köder. Demnach gibt es von privater Seite keine Einwendungen gegen den Neubau. Zwei behördliche Stellungnahmen gibt es. Der Bauherr beziehungsweise die Investoren und damit auch die künftigen Mieter müssen eine Landwirtschaft in der Nachbarschaft dulden, inklusive eines möglichen Geruchsaufkommens. Und der „dörfliche Charakter in der Hofener Ortsmitte muss gewahrt bleiben.“