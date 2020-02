Nach großem Sieg fast am Ziel

Buchstäblich mit dem letzten Aufgebot sind die Ostalb-Volleyballer im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten USC Konstanz II in die Partie gegangen. Mit Tom Klotzbücher, Tim Salzmann (beide verletzt) und Elias Mex (beruflich verhindert) fielen gleich drei Spieler im ohnehin schmalen Kader aus. Daneben sagte auch noch Mittelblocker Patrick Michel kurzfristig ab. Ralph Klein musste zum ersten Mal dessen Position einnehmen, womit er im Laufe des Spiels immer besser zurecht kam. Am Ende steht ein glatter 3:0-Sieg auf der Anzeigetafel und damit ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt.

Die Konstanzer Gäste wollten ihre wohl letzte Chance nutzen, um in der Tabelle wieder Anschluss an den neunten Tabellenplatz zu bekommen. Dieser bedeutet vermutlich den Klassenerhalt. Eben diesen Platz belegen die Ostalb-Volleyballer derzeit. Es entwickelte sich ein ausgeglichener erster Satz, in dem die Gäste vor allem über ihren Diagonalspieler punkten konnten.

Schmid wirbelt Konstanz durcheinander

Beim Stande von 9:9 kam Lukas Schmid zum Aufschlag, wirbelte die Konstanzer Annahme mit knallharten Sprungaufschlägen gewaltig durcheinander und es stand auf einmal 15:9.

Die nahezu fehlerlose Annahme der Gastgeber mit Jürgen Anciferov und Ralph Klein ermöglichte Zuspieler Christian Kalwa, sämtliche Angreifer mit präzisen Pässen zu bedienen. Ein souverän aufspielender Gastgeber sicherte sich damit den Anfangssatz mit 25:17. Eine hellwache Feldabwehr mit Max Schwebel und Ralph Klein wehrte mit gutem Stellungsspiel immer mehr Konstanzer Angriffe ab. Jürgen Anciferov und Lukas Schmid konnten ihre Angriffe erfolgreich abschließen, schnell sicherten sich das MADS-Team einen 13:8-Vorsprung im 2. Satz.

Die Konstanzer waren dadurch nervlich äußerst angespannt, ihr Zuspieler beleidigte den Schiedsrichter und erhielt dafür die Ampelkarte und musste das Spielfeld verlassen. Max Schwebel mit krachenden Schnellangriffen besorgte den Rest. Ein klares 25:14 war der Lohn für eine konstant gute Mannschaftsleistung. Die Konstanzer beeindruckten im 3. Satz mit guten Abwehraktionen, spielten aber zu unflexibel, sodass der Ostalbblock mit Max Schwebel und Jürgen Anciferov die meisten Angriffe über außen abwehren konnte. Die MADS-Annahme mit Ralph Klein und Lukas Schmid funktionierte weiterhin und fast alle Angriffe der Gastgeber führten zu direkten Punkten.

Auch im 3. Satz erwiesen sich die Ostälbler mit 25:18 damit als klar besseres Team. Mit diesem Sieg schraubten die Ostalb-Volleyballer ihren Vorsprung auf sieben Punkte hoch und können nur noch theoretisch von den beiden dahinter platzierten Teams eingeholt werden.