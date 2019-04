Nach Großbrand in Einkaufscenter ziehen erste Geschäfte um

Fast eine Woche nach dem Brand im Kubus haben am Montag Gutachter in dem Einkaufscenter Bodenproben genommen, um zu schauen, wie stark die Böden durch Löschwascher in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Auch die Gebäudesubstanz und die Elektrik wurden intensiv überprüft. Die Ergebnisse stehen noch aus. Interimsweise umgezogen sind Cerstin Hafner und Maike Merz vom Pop-up-Store ZeitRaum. Bereits am Montag eröffneten sie vorübergehend ihr Geschäft in den Räumlichkeiten in der Reichsstädter Straße, in denen einst Optik Binder seinen Sitz hatte.

Der Stress der vergangenen Tage ist Cerstin Hafner und Maike Merz anzusehen. Die beiden haben es innerhalb von zwei Tagen geschafft, die durch den Brand und seine Folgen nicht beschädigte Ware vom Kubus in die Reichsstädter Straße zu schaffen. Dass sie hier mit ihrem Pop-up-Store untergekommen sind, sei dem Engagement des Citymanagers Reinhard Skusa zu verdanken.

Schnellstmöglich will auch Stephanie Adler vom Unverpackt-Laden angesichts der noch nicht absehbaren Öffnung des Kubus hier ihr Geschäft eröffnen. Spätestens zum Verkaufsoffenen Sonntag am 5. Mai wird sie hier für ihre Kunden da sein, sagt Maike Merz.

Der Kubus einige Stunden nach dem Brand. Die Schäden der Flammen sind deutlich zu sehen. (Foto: Michael Häußler)

Obwohl ihre Ware laut Gutachten des Chemikers nicht kontaminiert sei, sei sie auf Nummer sicher gegangen und habe einen weiteren unabhängigen Sachverständigen beauftragt, der ihre Ware nochmals im Labor analysiert, sagt Kagan Zinner, der im Vorstand der Werbegemeinschaft des Kubus ist und im ersten Obergeschoss des Einkaufscenters den Laden Liebevoll betreibt.

Um die Zeit zu überbrücken, bis er sein Geschäft im Kubus wieder aufmachen kann, zieht auch er einen Umzug in den ehemaligen Optik Binder in Erwägung. Dies hänge allerdings von mehreren Faktoren ab, die er nicht beeinflussen könne. Unter anderem von dem Gutachten des Chemikers, ob seine Ware noch verkäuflich ist. Andernfalls müsse er komplett neue Ware einkaufen.

Abwarten will Zinner auch die Ergebnisse des Gutachtens über den Zustand im Kubus, das Aufschluss darüber gibt, wie lange und umfangreich die Sanierung dauern wird. „Wenn es dumm läuft, muss der Boden im Eingangsbereich des Einkaufscenters komplett erneuert werden.“ Eine Teilöffnung des Kubus falle damit flach.

Sensationell bewertet er das Engagement des Eigentümers, der TURI Gewerbeimmobilien GmbH (Köln), der darum bemüht sei, dass der Kubus schnellstmöglich wieder seine Pforten öffnen kann. Auch mit Blick auf die Mieter sei dessen Entgegenkommen riesig. „So wurden bei mir die Mietzahlungen erst einmal ausgesetzt.“

OB kündigt Hilfsfonds an

Groß sei auch die Unterstützung der Aalener. OB Thilo Rentschler habe bereits angekündigt, einen Hilfsfonds ins Leben rufen zu wollen, sagt Zinner. Die Anteilnahme sei vor allem angesichts der inhabergeführten Geschäfte groß. Eine solche sei allerdings auch mit Blick auf die Filialisten angebracht. Finanziell würde diese der Brand und seine Folgen nicht so hart treffen.

„Doch auch sie haben Menschen beschäftigt, die das Schicksal hart getroffen hat. Dass die Angestellten nunmehr auf andere von Aalen weit entfernte Filialen verteilt werden und möglicherweise befristete Verträge nicht verlängert werden, darf man nicht aus dem Auge verlieren.“

