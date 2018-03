Nach Großbrand: Ebnat steht unter Schock

„Das war ein dramatischer Einsatz, der steckt uns allen noch in den Knochen“, hat Oberbürgermeister Thilo Rentschler am Mittwoch an den Großbrand am Dienstag in Ebnat zurückgedacht.

Mit sehr gemischten Gefühlen: Zum einen ist das Stadtoberhaupt froh darüber, dass bei Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten alles reibungslos geklappt hat und dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Andererseits machte ihn betroffen, wie sehr das Feuer gewütet, Schaden in Höhe von geschätzten acht bis neun Millionen angerichtet und zwei Betriebe stark in Mitleidenschaft gezogen hat. Warum es gebrannt hat, ist nach wie vor nicht bekannt. Feuerwehr und Brandermittler waren den ganzen Tag über vor Ort.

Den beiden betroffenen Unternehmern, Berthold Weber und Norbert Schunder, sicherte der OB die Unterstützung der Stadt zu, wenn es gilt, den Betrieb wieder in Gang zu bringen beziehungsweise neu aufzubauen. „Ich habe Herrn Weber sehr gefasst erlebt, als er mitansehen musste, wie sein Betrieb Stück für Stück abgebrannt ist“, berichtete Rentschler und fügte erleichtert hinzu, vom Juniorchef habe er gehört, dass man das kleine mittelständische Unternehmen wieder aufbauen wolle.

Präzisionstechnik Schunder hat es „richtig getroffen“

„Richtig getroffen“ habe es den Nachbarn, die Präzisionstechnik Schunder, sagte Rentschler weiter. Dort sei der Schaden durch die Einwirkung von Hitze und Wasser deutlich höher. Bei beiden Firmen handelt es sich nach den Worten von Ortsvorsteher Manfred Traub um typische Mittelständler, die praktisch aus dem Nichts Stück für Stück aufgebaut wurden.

Als am Dienstag um 14.38 Uhr bei der Feuerwehr Alarm geschlagen wurde, sei nur eine Rauchentwicklung in einer Halle festzustellen gewesen, rekapitulierten Kommandant Kai Niedziella und sein Kollege von der Abteilung Härtsfeld, Manfred Klopfer. Bereits vier Minuten später habe sich der Rauch ausgebreitet gehabt, und kurz darauf habe bereits der gesamte Komplex in Flammen gestanden. Eine weithin sichtbare Rauchsäule hat nach den Worten Rentschlers deutlich gemacht, wie schnell und erbarmungslos das Feuer zugeschlagen hat.

300 Einsatzkräfte vor Ort

Bei der Wehr sei sofort die höchste Alarmstufe ausgerufen worden, berichtete Niedziella. Im Einsatz waren 170 Wehrmänner aus allen Feuerwehrabteilungen der Stadt, die von 23 Feuerwehrmännern aus Neresheim unterstützt wurden. Insgesamt kämpfte im Laufe des Nachmittags eine rund 300 Köpfe starke Armada aus Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk in Ebnat gegen die Flammen und die Brandfolgen. Durch sogenanntes Flugfeuer wurden nämlich in weitem Umkreis Dachflächen beschädigt.

Gebrannt hat auch eine Spänebunker, der mithilfe eines Baggers der benachbarten Firma Traub bis in die frühen Morgen leer geräumt wurde. In der Nacht und am Mittwoch war die Feuerwehr damit beschäftigt, Glutnester unschädlich zu machen. Wie lange ihre Männer noch an der Brandstelle zu tun haben, konnten Niedziella und Klopfer am Mittwochvormittag noch nicht abschätzen.

„Das war professionelle Arbeit.“

Ihre und die Bilanz von Kreisbrandmeister Otto Feil fiel dagegen eindeutig aus: Bei dem Großeinsatz hat alles tadellos geklappt. Feil: „Ich bin beeindruckt von diesem reibungslosen Einsatz. Das war professionelle Arbeit. Die dezentrale Struktur der Aalener Feuerwehr hat sich bewährt.“

Nun ist es an den Brandermittlern der Polizei, festzustellen, warum es zu dem verheerenden Großbrand gekommen ist. Polizeisprecher Bernhard Kohn ließ sich dazu kein Sterbenswort entlocken und stellte klar: „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Die Ermittler und Sachverständigen müssen jetzt ohne Druck ihre Arbeit machen können.“ Dabei wird sich dann auch zeigen müssen, ob sich die Schätzung, wonach sich der Schaden auf acht bis neun Millionen Euro beläuft, halten lässt.

