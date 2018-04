Vermutlich durch Funkenflug ist am frühen Sonntagmorgen ein massiver Holzzaun in der Hirschbergstraße in Brand gesetzt worden. Am Samstagabend hatten Bewohner im Garten gegrillt und die heiße Glut in der Grillpfanne gelassen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Aalen und Aalen-Fachsenfeld waren mit insgesamt 21 Einsatzkräften vor Ort. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.