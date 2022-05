Rettungskräfte rätseln: Nach Gaststättenbesuch klagen Besucher über Atemnot

Drei Personen haben am Montagabend gegen 21.30 Uhr eigenständig das Krankenhaus aufgesucht, nachdem sie nach dem Besuch einer Gaststätte über Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemnot und Schwindel klagten. Eine weitere Frau, die in der Küche des Lokales in der Innenstadt arbeitet, hatte ebenfalls über die gleichen Symptome geklagt. Diese hatten jedoch bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort wieder nachgelassen.

Durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden deswegen Messungen durchgeführt, die jedoch keinen Gasaustritt oder sonstige Werte lieferten. Angaben der 37 Jahre alten Angestellten zufolge, wird in der Küche auch nicht mit Gas gekocht. Weitere Ermittlungen in dieser Sache werden vom Sachbereich Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen durchgeführt.