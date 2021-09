Nach fast einem Jahr wieder Bundesliga

In Breitengüßbach beginnt für den neuformierten Kegel-Bundesligisten KC Schwabsberg nach der Coronapause der Bundesligaalltag. Fast ein Jahr Pause bescherte ihnen der Virus, nun hoffen die Kegler auf eine ohne erneuten Abbruch beginnende Saison. Spielbeginn: Samstag 4. September (14 Uhr).

Schwabsberg konnte mit Mathias Dirnberger, Fabian Seitz und Bastian Hopp den Kader verstärken und geht gut vorbereitet in die neue Spielrunde. Entsprechend der langen kegellosen Zeit, wurde in Schwabsberg eine intensive Vorbereitung bereits Mitte Juli gestartet. Beginnend mit einem kleinen Trainingslager und fünf Vorbereitungsspielen haben sich die Kegler um Kapitän Stephan Drexler fit für die anstehenden Aufgaben der Saison 2021/2022 gemacht. Denn von Mitte Oktober bis Ende Mai war Sport in Hallen nicht möglich, auch das Trainieren auf den Kegelbahnen war nicht zugelassen. Während dieser Zeit war es nur möglich die Fitness mittels Laufen und Fahrradfahren zu erhalten. Das Üben der Techniken auf der Kegelbahn war deshalb umso wichtiger nach der Freigabe der Sportstätten.

Mit der Reise nach Oberfranken zum TSV Breitengüßbach beginnt nun wieder der Wettkampfmodus, in dem um Tabellenpunkte gekämpft wird. Die Gastgeber haben mit Florian Fritzmann und Christopher Wittke ebenfalls das Team verstärkt. Wenig zählbares konnten die Schwabsberger in den letzten Jahren aus Breitengüßbach mitnehmen. Neues Spiel, neues Glück, so die Devise der Rainauer. Daher fährt man nach Oberfranken nicht chancenlos und wird sich mit den Güßbachern spannende Duelle liefern.