Der Fasching ist zwar vorbei, trotzdem haben die acht teilnehmenden Gruppen beim ersten Showtanz-Contest der Narrenzunft Bärenfanger Unterkochen in der Festhalle nochmals eindrucksvoll ihr närrisches Können präsentiert. Zum Sieger wurde die Gruppe Dance Nation der Narrenzunft Schlaggawäscher Oberkochen gekürt.

Der Unterkochener Zunftmeister Bastian Schenk zeigte sich erfreut über die rege Teilnahme an diesem Wettbewerb und über die gute Stimmung in der Halle. Auch nach Fasching war bei den einzelnen Gruppen von Müdigkeit keine Spur, sie legten sich vielmehr enorm ins Zeug. Das Repertoire der bunt gekleideten Damen und Herren war recht vielfältig und ließ an Einfallsreichtum und glitzernden Showeffekten nichts zu Wünschen übrig.

Unterkochen vor Neunheim

Die fachkundige achtköpfige Jury bewertete die Auftritte nach den Kriterien Idee und Motto, Kostüme, Choreographie, Ausführung und Ausstrahlung. „Ich war noch niemals in New York“ hieß das Motto der Dance Nation der Narrenzunft Oberkochen. Sie nahmen das begeisterte Publikum mit auf eine Schiffsreise nach New York und tanzten gekonnt auf ein Medley von Udo Jürgens. Der erste Platz war der verdiente Lohn für die gekonnte Darbietung. Die Freude über den Siegerpokal war groß.

Den zweiten Platz belegte die Gruppe CUT des VfL Neunheim, die eine spektakuläre Dschungel-Party mit Tarzan und Affen inszenierten. Auf Platz drei landeten die Flames der Faschingsgesellschaft Wemdosia Wemding mit „Modern“.

Alle anderen teilnehmenden Gruppen wurden von der Jury auf den gemeinsamen vierten Platz gesetzt. Im Einzelnen waren dies die Los Mosquitos der Narrenzunft Oberkochen, die No Limits des RCV Reichenbach sowie Gruppen aus Neckarweihingen, vom Narrenbund unterer Neckar und aus Kornwestheim. Die Gruppe B-Xplosion der gastgebenden Narrenzunft Bärenfanger Unterkochen präsentierte außerhalb der Konkurrenz ihren Showtanz „I love the Nineties“.