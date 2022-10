Nach Fan-Schlägerei in Innenstadt: Mehrere tausend Euro in Aalener Gastronomie

Zu einer Auseinandersetzung zwischen VfR-Fans und Fans des Vereins Eintracht Trier ist es am Samstagmorgen in der Aalener Innenstadt gekommen. Rund eine Stunde kreiste auch ein Polizeihubschrauber über Aalen. Auch über zehn Polizeistreifen waren im Einsatz, sagt der Polizeiführer vom Dienst (PVD) auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Eskaliert sei die Situation gegen 10.30 Uhr zwischen den Fans beider Lager in der Innenstadt. Daraufhin sei der Polizeihubschrauber vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen angefordert worden. Die Polizei wurde von Passanten und Zeugen von dem Vorfall informiert, dass beide Fanlager in einer Gaststätte in der Stadelgasse/ Ecke Storchengasse aufeinandertrafen. Den Informationen zufolge hätten sich rund 70 Gästefans in besagter Gaststätte aufgehalten, als die Heimischen ins Lokal dazu stießen und eine Schlägerei provoziert hätten. Wenige Minuten nach der Alarmierung waren die ersten Polizeistreifen in der Stadelgasse eingetroffen.

Einen Teil der Schläger habe die Polizei dingfest gemacht. Um zu verhindern, dass es vor und bei dem Spiel um 14 Uhr in der Ostalb-Arena zu weiteren Ausschreitungen kommt, sind weitere Sicherheitsvorkehrungen gelaufen, sagt der PVD. Die Auseinandersetzung zwischen den Fans war zu diesem Zeitpunkt bereits beendet. Die Gästefans waren noch vor Ort während die rund 30 bis 40 Personen der Aalener Fangruppierung geflüchtet waren.

Wie viele Personen bei der Schlägerei verletzt wurden ist unklar, zumal von den Fans überwiegend keine Verletzungen geltend gemacht wurden. Die Sachschäden in- und außerhalb der Gaststätte, insbesondere an Mobiliar und Inventar, belaufen sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Die Polizei war im weiteren Verlauf mit starken Kräften auch in der Innenstadt präsent und konnte trotz vieler Provokationen im Stadion weitere Aggressionen unterbinden.

Die Polizei Aalen hat zu den Vorfällen Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen dazu aufgenommen. Wie bislang bekannt wurde, soll es auch bereits am Freitagabend in einer Gaststätte in der Aalener Innenstadt zu Auseinandersetzungen von rivalisierenden Fans gekommen sein.