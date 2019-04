Nach Elfmeterkrimi in der nächsten Runde

Abtsgmünd (an) - Vor Kurzem ist das St. Jakobus Gymnasium in Abtsgmünd Ausrichter und zugleich Teilnehmer des Finals um die Kreismeisterschaft von „Jugend trainiert für Olympia Fußball“ gewesen. Die Fußballerinnen aus Abtsgmünd zeigten sich dabei bestens aufgelegt und warten nun die Auslosung zur nächsten Rund ab.

Im hochklassig besetzten Turnier standen sich die Mannschaften des St. Jakobus Gymnasium, des Franziskusgymnasium Mutlangen und die Mädchen des St. Gertrudis Gymnasium Ellwangen gegenüber. Von Beginn an war St. Gertrudis, die dominierende Mannschaft, so kam es im direkten Duell zwischen dem SJGA und den Mädchen aus Mutlangen darauf an, wer als zweite Mannschaft in die nächste Runde einziehen würde. Das spannende Spiel mit Chancen auf beiden Seiten endete 0:0, so dass es zum Elfmeterschießen kam.

SJGA behält die Nerven

Dort behielten die Mädchen des SJGA die Nerven und gewannen durch die Treffer von Annika Damm und Christina Ehinger mit 2:0.

Heldin des Elfmeterkrimis war die Torfrau Hannah Schulz, die keinen Treffer zuließ. Durch eine sehr disziplinierte Mannschaftsleistung und mit dem nötigen Glück erreichte das Team des SJGA die nächste Runde.

Nun erwartet man mit Spannung die Auslosung der nächsten Runde, in welcher mit Sicherheit wieder ein tolles Fußballereignis anstehen wird.