Nach einem 2:0 gegen Ansbach: Reutlingen holt in Wasseralfingen den Pokal

An diesem Mittwoch war es soweit. Die Dreikönigsturniere der DJK-SG Wasseralfingen feierten nach zweijähriger Corona-Pause ihr Comeback. Bis Sonntag wird es in der Wasseralfinger Talsporthalle Budenzauber vom Allerfeinsten geben. Den Auftakt am Mittwoch machte die D-Jugend. Den Sieg feierte dabei der SSV Reutlingen nach einem 2:0-Erfolg gegen die SpVgg Ansbach.

SSV Reutlingen, 1. FC Normannia Gmünd und der VfR Aalen I feiern Gruppensiege

In Gruppe eins waren die SpVgg Ansbach und der VfR Aalen II das Maß der Dinge. Beide Mannschaften hatten zehn Punkte, aufgrund des besseren Torverhältnisses feierte Ansbach den Gruppensieg. In der zweiten Gruppe setzte sich der 1. FC Normannia Gmünd mit zehn Punkten durch. Der TSG Hofherrnweiler-Unterrrombach gelang als Gruppenzweiter der Einzug ins Viertelfinale (sieben Punkte). In der dritten Gruppe schnappte sich der VfR Aalen I Rang eins (zehn Punkte), der SSV Reutlingen wurde mit sieben Punkten Zweiter. Die zwei besten Drittplatzierten 1. FC Eislingen und die SGM SG Schrezheim/Limes komplettierten das Viertelfinale. Gastgeber Union Wasseralfingen I verpasste den Einzug ins Viertelfinale als schwächster Gruppendritter denkbar knapp. Man hatte gegenüger Schrezheim/Limes das schlechtere Torverältnis. In der Runde der letzten Acht setzte sich Ansbach klar mit 5:0 gegen Eislingen durch. Der VfR Aalen II gewann knapp mit 1:0 gegen den 1. FC Normannia Gmünd. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zog gegen den SSV Reutlingen den Kürzeren und musste sich mit 1:3 geschlagen geben.

VfR Aalen I und II: Niederlagen im Halbfinale

Im Halbfinale lief es für den VfR alles andere als gut. Beide Partien gingen verloren. Die zweite Mannschaft verlor mit 0:1 gegen Ansbach. Der VfR Aalen I kassierte eine 5:7-Niederlage nach Zehnmeterschießen gegen den SSV Reutlingen. In der reguären Spielzeit stand es nach zwei Eigentoren 1:1.

Somit kam es im kleinen Finale zum VfR-Duell: Dieses gewann die Erste mit 2:0. Anschließend war alles angerichtet für das erste große Finale bei der Dreikönigsturnierserie. Nun hieß es nochmals zehn Minuten volle Konzentration - und diese konnte der SSV Reutlingen am besten hochhalten. Letztlich setzte man sich mit 2:0 durch. Der SSV Reutlingen ist somit der erste Turniersieger. Sieben weitere werden noch ermittelt.