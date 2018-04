Nach der Torgala folgt das Spitzenspiel

18 Tore in einem Spiel, das erlebt man in der Fußball-Landesliga auch nicht alle Tage. Nach zwei Niederlagen haben sich die Ellwanger Fußballerinnen mit einer 17:1-Torgala gegen die Reserve aus Crailsheim warm geschossen und blicken nun spannenderen Partien entgegen. An diesem Sonntag (13 Uhr) trifft der Tabellendritte auf den Zweiten, den TGV Dürrenzimmern.

Das inoffizielle Duell haben die Ellwanger bereits klar für sich entschieden. Denn der TGV hat im Duell gegen Tabellenletzten Crailsheim II „nur“ elf Tore erzielt, die Ellwangerinnen gewannen dagegen mit 17:1. „Ich denke da haben sich die Spielerinnen aus Dürrenzimmern schon etwas die Augen gerieben“, sagt FCE-Trainerin Katja Illenberger. Dennoch möchte die Ellwanger Trainerin aus der Partie gegen einen „sehr schwachen Gegner“ nichts abgeleitet wissen, außer vielleicht, dass die 17 Tore Balsam für die Seele der Mannschaft von der Jagst waren. „Natürlich ist die Stimmung in der Mannschaft nach dieser Partie gut und auch das Selbstvertrauen ist enorm gewachsen“, so Illenberger weiter. Mit eben diesem möchten die Ellwanger Landesliga-Fußballerinnen nun also den Tabellenzweiten „ärgern“ und zwar ohne sich noch wirklich Chancen auf den Relegationsplatz auszurechnen.

Enge Tabellenkonstellation

„Die zwei Mannschaften (Erdmannhausen und Dürrenzimmern, d. Red.)haben sich nach oben abgesetzt und wir müssen uns nach dem Sieg zuletzt nun zumindest keine Sorgen um den Klassenerhalt mehr machen“, sagt Illenberger.

Was kurios klingt, ist der engen Tabellensituation in der Landesliga geschuldet. So hat der Tabellendritte aus Ellwangen mit 28 Punkten derzeit nur elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz in Richtung Regionenliga. Auf Platz zwei sind es für die Ellwangerinnen neun Punkte, auf den Tabellenersten aus Erdmannhausen sogar 14. Für das Spitzenspiel vor heimischer Kulisse hat Illenberger 14 Spielerinnen zur Verfügung. Darunter sind auch zwei Ergänzungsspielerinnen (Vanessa Adelmann und Verena Blumentrath) aus der zweiten Mannschaft, die derzeit in der Kreisliga auf dem ersten Tabellenplatz steht.

„Es wird sicherlich kein Selbstläufer werden“, sagt Illenberger und tritt damit auf die Euphoriebremse. Dennoch werden ihre Frauen am Sonntag „nicht mit eingezogenen Köpfen auflaufen“. Nach der Partie an diesem Sonntag wartet in der kommenden Woche gleich der nächste Gradmesser. Denn dann treffen die Frauen von Trainerin Katja Illenberger auf den scheinbar übermächtigen Tabellenersten, den FC Biegelkicker Erdmannhausen.