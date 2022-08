Nach der Hitze drohen starke Regenfälle: DWD warnt vor ergiebigem Dauerregen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Dauerregen in der Region. Noch ist zwar nicht der gesamte Ostalbkreis betroffen (Stand: 12.16 Uhr). Doch weite Teile sollen ergiebig nass werden. Bis zu 40 Liter pro Quadratmeter können sich da laut DWD ansammeln.

An sich hat die Natur den Regen dringend nötig. Vor allem die Waldbrandgefahr sinkt dadurch. Aber: Die durch die anhaltende Hitzeperiode trockenen Böden können das viele Wasser nur bedingt aufnehmen. Bäche und Flüsse drohen daher, über die Ufer zu treten.

In weiten Teilen des Ostalbkreises warnt der DWD bislang „nur“ vor Dauerregen bis 22 Uhr. Am Riesrand jedoch sowie in weiten Teilen des Donau-Ries-Kreises gilt bereits eine amtliche Unwetterwarnung. Dort können bis zu 70 Liter pro Quadratmeter herunterkommen.

Der DWD warnt daher vor Hochwasser sowie Überflutungen. Auch Erdrutsch sei nicht ausgeschlossen. Die Empfehlung lautet, Türen und Fenster zu schließen.