Nach der Champions League ist vor der Liga und vor der Champions League. Mit den Victorianern aus Bamberg erwartet die Bundesliga-Kegler aus Schwabsberg am Samstag um 14 Uhr eine Top-Mannschaft, die sicher das Ziel, einen internationalen Startplatz zu erreichen, als Vorgabe hat. Gespickt mit Nationalspielern haben die Bamberger darauf auch einen berechtigten Anspruch.

In der laufenden Saison sind sie was internationale Spiele angeht allerdings nur Zuschauer. Wozu die Oberfranken in der Lage sind, haben sie im vergangenen Auswärtsspiel in Lorsch mit einer Weltklasseleistung von 3910 Kegel unter Beweis gestellt. Mit Hejahl, Barth und Kunze waren drei Spieler jenseits der 650 Kegel Grenze. Diese Zahlen sprechen für Bamberg, die damit die Favoritenrolle für das Spiel an diesem Samstag in Schwabsberg übernehmen.

Nicht verstecken

Die KC-Kegler um Stephan Drexler müssen sich aber nicht verstecken, denn auch sie haben zuletzt in Raindorf und Neumarkt/Südtirol überzeugt. Nach dem Highlight Champions-League gilt es wieder mit voller Konzentration den Bundesligaalltag zu meistern. Dies kann gelingen, wenn die KCler mit einer geschlossene Mannschaftsleistung und breiter Brust die Herausforderung vor heimischem Publikum annehmen. Denn auch sie haben Spieler in ihren Reihen, die in der Lage sind Topleistungen abzurufen. Das sind gute Voraussetzungen für einen spannenden Nachmittag auf den KC-Bahnen. „Wir wollen unseren Zuschauern wieder ein tolles Spiel bieten und uns gegen den Favoriten Bamberg hoch motiviert zur Wehr setzen“, sagt Kapitän Stephan Drexler.