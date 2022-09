Nach den Sommerferien: Die Schule beginnt wieder

Am kommenden Montag, 12. September, beginnt auch an den Aaloener Schulen das neue Schuljahr 2022/2023. Darübr informiert die Stadt in einer umfangreichen Pressemitteilung. Zur Eröffnung des neuen Schuljahres findet in der Kernstadt am Montag um 8 Uhr in der Aalener Stadtkirche ein ökumenischer Schülergottesdienst statt.

Der Unterricht beginnt an den Aalener Schulen wie folgt:

Grauleshofschule : Am Montag ist um 8.30 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4. Am Donnerstag, 15. September, ist ab 8 Uhr Einschulung der Klassen 1. Am Freitag, 16. September, ist vormittags die Schulaufnahme der Grundschulförderklasse.

Greutschule: Am Montag ist um 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Salvatorkirche, um 9 Uhr Unterrichtsbeginn der Klassen 2 bis 4. Am Mittwoch, 14. September, ist um 9 Uhr Einschulungsgottesdienst in der Salvatorkirche, um 10 Uhr ist dann die Einschulung der Klassen 1.

Langertschule: Am Montag ist um 9 Uhr Unterrichtsbeginn. Am Donnerstag, 15. September, findet um 9 Uhr ein Einschulungsgottesdienst in der Augustinus-Kirche statt, um 10 Uhr ist Einschulungsfeier der Klassen 1 in der Langertschule.

Kappelbergschule Hofen: Am Montag beginnt um 8.30 Uhr der Unterricht der Klassen 2 bis 4. Um 9 Uhr ist Schulanfangsgottesdienst in derSankt-Georg-Kirche Hofen. Am Donnerstag, 15. September, ist um 9 Uhr Einschulungsgottesdienst in der Sankt-Georg Kirche Hofen, um 10 Uhr Einschulungsfeier in der Glück-Auf-Halle.

Rombachschule Unterrombach: Am Montag ist um 8.35 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4. Am Mittwoch, 14. September, ist um 9.30 Uhr Einschulungsfeier im Bonhoeffererhaus Unterrombach (bei schönem Wetter auf dem Schulhof).

Freie Waldorfschule: Am Montag, ist um 8 Uhr Unterrichtsbeginn der Klassen 2 bis 13. Am Mittwoch, 14. September, ist um 10 Uhr Einschulungsfeier der Klassen 1.

Schwarzfeldschule Dewangen: Am Montag ist um 9 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 mit Schülergottesdienst in der Kirche Dewangen und anschließendem Unterricht. Am Mittwoch, 14. September, ist um 9 Uhr Schulaufnahmefeier der Klasse 1 in der Wellandhalle mit anschließendem Unterricht. Um 10.45 Uhr ist Einschulungsgottesdienst in der Kirche.

Gartenschule Ebnat: Am Montag ist um 8 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4. Am Mittwoch, 14. September, ist um 10 Uhr ökumenischer Einschulungsgottesdienst in der Kirche, anschließend die erste Unterrichtsstunde und Bewirtung der Eltern.

Grundschule Waldhausen: Am Montag ist um 8.15 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4. Am Donnerstag, 15. September, ist um 9.30 Uhr Einschulungsgottesdienst in der Kirche. Um 10.15 Uhr ist Einschulungsfeier der Klasse 1 in der Turnhalle mit anschließender Unterrichtsstunde.

Gemeinschaftsschule Welland: Am Montag ist um 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Bonifatiuskirche, um 9 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 10. Am Mittwoch, 14. September, ist um 9 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Bonifatiuskirche, um 10 Uhr Einschulungsfeier der Klassen 1 im Weststadtzentrum.

Hermann-Hesse-Schule: Am Montag ist um 7.45 Uhr Unterrichtsbeginn mit Unterricht nach Stundenplan.

Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld: Am Montag ist um 8 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 in der Aula. Am Donnerstag, 15. September, ist um 13.30 Uhr: Einschulungsfeier in der Turn- und Festhalle in Fachsenfeld.

Schillerschule: Am Montag ist um 8 Uhr Schülergottesdienst in der Stadtkirche), von 9 bis 12.05 Uhr ist Unterricht für die Klassen 2 bis 10. Der Beginn der Ganztagesbetreuung in der Grundschule ist um 6.45 Uhr bis Unterrichtsbeginn, nach Unterrichtsende bis 13.15, 14.30 Uhr oder 16 Uhr. Am Mittwoch, 14. September, ist um 9 Uhr Einschulungsgottesdienst in der Marienkirche, um 10 Uhr Einschulungsfeier der Klasse 1.

Realschule Galgenberg: Am Montag ist um 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Stadtkirche, um 9 Uhr Unterrichtsbeginn der Klassen 6 bis 10. Am Dienstag, 13. September, ist um 10 Uhr Schulaufnahme der Klasse 5.

Uhland-Realschule: Am Montag ist um 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Stadtkirche, um 9 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 10. Am Dienstag, 13. September, ist um 9.30 Uhr Aufnahmefeier für die Klassen 5 in der Aula.

Kocherburgschule Unterkochen: Am Montag ist um 8.30 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10 . Am Dienstag, 13. September, ist um 9.45 Uhr Aufnahme der Klassen 5 in der Mensa der Kocherburgschule. Am Mittwoch, 14. September, ist um 9.30 Uhr ökumeinischer Einschulungsgottesdienst mit anschließender Einschulungsfeier in der Festhalle in Unterkochen.

Weitbrechtschule Wasseralfingen: Am Montag ist um 7.45 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 9. Am Freitag, 16. September, ist um 9.45 Uhr Einschulungsfeier der Klasse 1 in der Weitbrechtschule.

Braunenbergschule Wasseralfingen: Am Montag ist um 8.30 Uhr Freiluftgottesdienst auf dem Schulgelände (bei Regen in der Halle West), um 9 Uhr ist Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4. Am Freitag, 16. September, ist Einschulung der Erstklässler.

Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen: Am Montag ist um 8.15 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Aula des Gebäudes A. Um 9 Uhr ist Unterrichtsbeginn. Am Dienstag, 13. September, ist um 9.45 Uhr feierliche Begrüßung der Klassenstufe 5 in der Aula des Gebäudes A, anschließend ist Unterricht bis 12.10 Uhr. Am Mittwoch, 14. September, ist um 17 Uhr ein Segnungsgottesdienst zur Einschulung im Alten Kirchle Wasseralfingen. Am Donnerstag, 15. September, ist um 14.30 Uhr Aufnahmefeier der Klasse 1 in der Aula des Gebäudes A.

Theodor-Heuss-Gymnasium: Am Montag ist um 8 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche, um 9 Uhr Unterrichtsbeginn der Jahrgangsstufe 1, um 9.30 Uhr Unterrichtsbeginn der Jahrgangsstufe 2 und ebenfalls um 9.30 Uhr Begrüßung der Klasse 5 in der Aula.

Schubart-Gymnasium: Am Montag ist um 8 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche, um 9 Uhr ist Unterrichtsbeginn ab der Klasse 6 bis ziur Kursstufe 2. Am Dienstag, 13. September, ist um 9.30 Uhr Begrüßung der Klassenstufe 5 in der Aula.

Kopernikus-Gymnasium: Am Montag ist um 9.20 Uhr Unterrichtsbeginn von der Klasse 6 bis zur Kursstufe 2. Am Dienstag, 13. September, ist um 10 Uhr Schulaufnahme der Klasse 5 im Foyer.

Schloss-Schule Wasseralfingen: Am Montag ist um 8 Uhr Unterrichtsbeginn. Am Freitag, 16. September, ist um 10.30 Uhr Einschulung der Erstklässler.