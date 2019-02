An der Gartenstraße 151 erstellt die Aalener Wohnungsbau bis Frühjahr 2020 ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen und zehn Außenstellplätzen. Das rund 800 Quadratmeter große Grundstück hat die Stadt Aalen im Januar 2018 erworben. Am Dienstag war der Spatenstich für das Projekt, in das die Aalener Wohnungsbau rund 2,1 Millionen Euro investiert.