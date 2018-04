Nach dem Radeln rufen Burger und Salami

„Radeln, Shoppen und Genießen“ lautet das Motto des verkaufsoffenen Sonntags am 6. Mai in der Innenstadt. Von 13 bis 18 Uhr werden die Geschäfte ihre Pforten öffnen. Neben Aktionen wie dem zweiten rAAd-Event und einer Cargobike-Roadshow erwartet die Besucher ein riesiges kulinarisches Angebot. Fans von Burgern kommen beim Street-Food-Festival auf dem Gmünder Torplatz auf ihre Kosten und Liebhaber der mediterranen Küche sind auf dem Spritzenhausplatz an der richtigen Adresse. Hier können beim italienischen Markt Spezialitäten aus Sizilien, Sardinien oder der Toskana schnabuliert werden.

Für den verkaufsoffenen Sonntag hat sich der Innenstadtverein Aalen City aktiv wieder jede Menge einfallen lassen. „Es wird ein richtig toller Familien- und Aktionstag“, sagt der Citymanager Reinhard Skusa. In diesen eingebunden ist auch das zweite rAAd-Event. Nach der erfolgreichen Premiere anlässlich des 200. Geburtstags des Fahrrads im vergangenen Jahr erfährt dieses heuer eine Neuauflage. Neben einer Sternfahrt, bei der Radfahrer aus allen Stadtbezirken in die Innenstadt starten und die den Auftakt für die dreiwöchige Stadtradel-Aktion bildet, gibt es viele Aktions- und Informationsstände der Fahrradfachgeschäfte auf dem Rathausvorplatz. Mit dabei sind auch das AOK-Gesundheitsmobil und die Lokale Agendagruppe.

Darüber hinaus bietet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub eine kostenlose Codierung der Fahrräder an. Dafür müssen sich Interessierte bei der Tourist-Info in Aalen unter Telefon 07361 / 52-2358 anmelden. Ein bewachter und kostenloser Fahrradstellplatz wird in der Dekanstraße eingerichtet. „Jeder, der sein Rad hier abstellt, bekommt einen Gutschein für eine Kugel Eis“, sagt Skusa. Für gute Laune sorgt der Musiker Regular Joe auf einer Bühne zwischen dem Kubus Aalen am Markt und dem Schuhgeschäft Reno. Zu einer Teststrecke umfunktioniert wird der Südliche Stadtgraben. Hier gastiert von 12 bis 18 Uhr die Cargobike-Roadshow. Die Besucher haben dort die Möglichkeit, zwölf solcher Lastenräder zu testen.

Honigwein und Spanferkel

Mit leerem Magen muss am verkaufsoffenen Sonntag niemand nach Hause gehen. Dafür sorgt das große Angebot, das an den 16 Food-Trucks auf dem Gmünder Torplatz geordert werden kann. Neben Burgern gibt es hier Crêpes und Honigweine zum Probieren. Einen kulinarischen Streifzug durch „Bella Italia“ können die Besucher auf dem Spritzenhausplatz unternehmen. Auf dem italienischen Markt, der bereits am 3. Mai seine Pforten öffnet, gibt es an elf Ständen Spezialitäten und Delikatessen wie Pesto, Salami, Speck, Spanferkel im Brötchen, Käse sowie Gemüse und Obstspezialitäten bis hin zu Süßigkeiten. Ergänzt wird dieses Angebot durch Lederwaren und Mode.

In den verkaufsoffenen Sonntag eingebunden ist auch das Aalener Urweltmuseum, das in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiert. Dafür haben die Geologengruppe Ostalb und die Stadt Aalen auch am verkaufsoffenen Sonntag von 11 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches und informatives Programm auf die Beine gestellt. Im Museum werden bei freiem Eintritt unter anderem Kurzführungen, Saurier-Kurzgeschichten und ein museumspädagogisches Programm angeboten. Studenten des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen an der Aalener Hochschule werden mit den Besuchern Ammoniten im 3-D-Druck erzeugen. Vor dem Museum gibt es eine Urzeittombola, eine Fossilien- und Mineralien-Schatzsuche im Ursand und es kann bei einer Schaupräparation von Saurierteilen zugeschaut werden. Zwischen Museum und Marktbrunnen werden zudem an Info- und Aktionsständen spannende Programmpunkte angeboten, sagt Skusa.

Nach dem Shoppen, Genießen und Schauen in der Innenstadt können Aalener und Gäste von außerhalb nach 18 Uhr noch das Frühlingsfest besuchen, auf dem es dieses Jahr erstmals statt eines Bierzelts ein Frühlingsfestdorf geben wird.