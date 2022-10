Nach dem Insolvenz-Antrag: Häme, Spott, aber auch Mitleid mit dem VfR Aalen aus dem Netz

Es bleibt dabei: Für die richtig großen Schlagzeilen sorgt Fußball-Regionalligist VfR Aalen weiterhin nur abseits des Rasens. Das zieht sich durch die vergangenen Jahre wie ein roter Faden. Als um 17.11 Uhr, passend in Schwarz, die Meldung über die Social-Media-Kanäle flatterte, dass der VfR Aalen erneut (nach 2017) einen Insolvenzantrag gestellt hat, ließen die Reaktionen im Netz nicht lange auf sich warten.

Diese aber fallen ganz unterschiedlich aus, einige davon, die unter den Facebook-Post des Vereins eingestellt sind, sind hier einmal aufgeführt. Von Häme über Spott und den „Das war ja klar“-Kommentaren sind aber auch einige dabei, die den Schwarz-Weißen durchaus Mut zusprechen. Sportlich läuft es ohnehin nur suboptimal, im Tabellenkeller war man bereits angekommen – und nach diesem Antrag wird es dabei vermutlich auch bleiben. Daran ändert auch nichts der 3:1-Sieg zuletzt gegen Eintracht Trier, 14 Punkte bedeuten Platz 14 in der Tabelle. Der Insolvenzantrag ist das i-Tüpfelchen. Im Folgenden ein Querschnitt der Facebook-Kommentare auf der Seite des Vereins.

„Ein Trauerspiel vor dem Herrn. Jahrelange Misswirtschaft von einer unfähigen Führungsriege zeigt wohin der Weg führen kann... Man sollte sich mal Gedanken machen, warum sich aus der Region keine Supporter / Sponsoren finden lassen. Einfach erbärmlich. Endlich hat das Drama ein Ende“, lautet einer der ersten kritischen Kommentare. Daran schließt sich die ebenfalls über Jahre hinweg andauernde Diskussion um die Sponsoren. Hier werden immer noch Vorürfe laut, dass sich der VfR Aalen vor Jahren zu sehr auf die größeren konzentriert und die kleineren damit vergrault habe. Des Aaleners Fanseele dürfte bluten, doch in diesem Kontext ebenfalls immer gerne verwiesen wird auf den 1. FC Heidenheim, der eine andere Strategie gefahren sei. „Echt schade, wie man sich so selbst zerstören kann, obwohl die Region doch so viel zu bieten hat. Mitleid habe ich da keines, ich finde es nur traurig für diejenigen, die ihr Geld verlieren und die die trotz allem mit Herzblut all die vergangenen Jahre noch zum Verein gehalten haben“, schließt ein weiterer Kommentar an.

Motivation, aber auch Vorwürfe liest man in diesem Kommentar: „2017 wurde es geschafft und man hielt sogar die Klasse sensationell. Ein ganz großer Teil des Absturzes bis heute geht auch an die Personen, die 2018 ohne Grund ein unter den Umständen sehr erfolgreiches Konstrukt (Trainer..) austauschen mussten!“ Gemeint ist hier Peter Vollmann, der beim VfR über Jahre hinweg erfolgreiche Arbeit geleistet hatte, mittlerweile aber Sportdirektor bei Eintracht Braunschweig (2. Liga) ist. Vollmann war es damals auch, der die Klasse trotz neun Punkten Abzug in der 3. Liga halten konnte. Seit 2019 ist er in Braunschweig und ist mit dem Verein ins Fußball-Unterhaus aufgestiegen. Trainer ist hier der Ex-Aalener Michael Schiele.

Ein User nimmt auch den Stadionbesuch in Visier. Zu wenig Zuschauer hatte der VfR schließlich in seiner Bekanntgabe als einen der Gründe angegeben. „Wenn man als Zuschauer die Stadionwurst nach einer halben Stunde ohne Wecken (in einem Bierbecherhalter) serviert bekommt, braucht man sich nicht wundern, dass niemand ins Stadion kommt“. Bei derlei Kommentaren niemals fehlen dürfen natürlich Ironie und Sarkasmus: „Ich freue mich schon, anstatt ins Stadion zu gehen, ein paar Mal über den neuen Fußgänger-Steg zum Stadtoval (Gruß an Mario Barth) zu laufen. Die Stadt weiß halt, wo das Geld gut angelegt ist, ehe man es in den Profisport investiert, um die Stadt zu repräsentieren. Ach ja. Danke an Herrn Lepore und der Stadt Aalen“.

Ebenfalls wiederkehrend ist das Thema der Beliebtheit des VfR, wie es dieser Kommentar widerspiegelt: „Im Grunde ist das doch die logische Folge aus Unbeliebtheit in der Region, keinem Rückhalt der Stadt und immer wiederkehrender Misswirtschaft. Wenn ein Verein in seiner Region nicht beliebt und gefestigt ist, ist es eben nur eine Frage der Zeit bis er wieder und wieder den Bach runter geht.“ Auch das wurde in den vergangenen Jahren immer wieder in der Stadt kommuniziert – Die Frage bleibt nur: Kann das wirklich ein Grund für einen zweiten Insolvenzantrag binnen zwei Jahren sein?

Es waren aber auch motivierende Kommentare dabei, wie dieser hier aus Ulm: „Die Daumen aus Ulm sind gedrückt, manchmal ist ein Neuanfang mit den richtigen Leuten befreiend. Wir können da in Ulm definitiv aus Erfahrung sprechen“, oder aus Kassel: „Alles Gute aus Kassel.“ Umrahmt von roten und weißen Bällen. Darauf reagierte eine weitere Userin fast schon emotional: „Danke an all die positiven Nachrichten aus Ulm, Offenbach, Aachen, Stuttgart, Kassel, etc. Ist nicht selbstverständlich.“