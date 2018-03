Nach dem „Initialeingriff“ kommt die Natur zurück

Die Bagger am Kocher im nördlichen Wasseralfingen sind abgerückt, die Landschaft ist nun „modelliert“. Für manchen Betrachter sieht das rund 380 Meter lange Areal an der Hofwiesenstraße bis zum Wehr der Heimatsmühle nicht gerade nach einer „ökologischen Verbesserung“ aus. Aber das wird sich ändern, wenn das Gelände gegenüber dem künftigen Baugebiet „Maiergasse“ eingesät ist und die Natur es sich nach und nach zurückholt, erklären die zuständigen Ämter: Um ein Gewässer naturnaher zu machen, braucht es mitunter schweres Gerät, um Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren.

Einer dieser Fehler liegt zurück in den 30iger-Jahren. Der Reichsarbeitsdienst begradigte auch den Kocher. Möglichst schnurgerade sollte er sein und als Mühlkanal dienen. Zudem, so Rudolf Kaufmann (Grünflächen- und Umweltamt) wurde vor etwa 70, 80 Jahren eine monotone Allee schnellwachsender Hybrid-Pappeln angepflanzt, die auch ökologisch nicht besonders wertvoll und auch noch intolerant sind – anders wie Ahorn, Esche, Erle oder Wildkirsche dulden sie kaum Bewuchs unter sich. Einige der Pappeln, so Kaufmann, seien ohnehin stark geschädigt gewesen, sogar umsturzgefährdet, gefährlich und wurden deshalb entfernt. Wie die gesamte Kocherrenaturierung sei das mit der Naturschutzbehörde abgestimmt, betont er. Die Baumaßnahme gliedert sich in zwei Abschnitte: Im Norden in das sogenannte, ebenfalls bereits fertiggestellte „Umgehungsgerinne“, eine Art „Bypass“, der den Kocher wieder durchgängig für Fische und Wasserlebewesen macht.

Wieder mehr mäandern und natürlicher wird der Kocher künftig hier sein. Im zweiten, südlichen Abschnitt, ist eine sogenannte „Retentionsfläche“ entstanden, hier kann sich etwa bei Hochwasser der Fluss auf potentiellen Überflutungsflächen ausbreiten. Auch das Kocherufer wurde neu gestaltet, erklärt Josef Blank vom Tiefbauamt. Mit Ausbuchtungen, die die Fließgeschwindigkeit ändern und mit Buhnen, die kleine Inseln bilden und mit Kokoswalzen vor Erosion schützen sollen. Bereits jetzt sieht man, wie der Fluss „Rückströmungen“ und verschiedene Fließgeschwindigkeiten ausbildet.

Es wird einen steilen Bereich geben mit Brutmöglichkeiten für den Eisvogel und flacherer Bereiche, feuchtere wie in einer Auenlandschaft und trockenere. In den extra angelegten Vertiefungen sollen sich Binsen und Seggen (ein Sauergrasgewächs auf feuchten Standorten) ansiedeln.

Beim Vor-Ort-Termin zeigt sich beispielsweise eine Wasseramsel – der geschützte „Vogel des Jahres 2017“ ist der einzige tauchende Singvogel in Deutschland braucht solche geschützte Wasserbereiche für den Nestbau.

Den Boden „abmagern“

Vereinzelt ist der Humusabtrag mit dem Bagger kritisiert worden. Dieser Kritik entgegnet Kaufmann wie Blank, dass das fruchtbare Schwemmland ein viel zu „fetter“ Standort für die typische, natürliche Vegetation wie Glockenblumen, Salbeiarten oder andere bestimmte standorttypische Gewächse sei. Deshalb musste man den Boden „abmagern“. Der nährstoffreiche und empfindliche Schwemmlandboden hätte ohnehin vor dem Einsatz der schweren Bagger abgetragen werden müssen. Ab Mai wird nun mit dem Einsäen standorttypischer Pflanzen und Gehölze begonnen. In zwei, drei vier Jahren, sagt Kaufmann, wird es hier am Kocher sehr naturnah sein und auch optisch ansprechend aussehen: „Die Natur brauch aber einfach ihre Zeit.“ Diese Baumaßnahme sei ein „Initialeingriff“ für einen naturnäheren Kocher.