Nach dem Highlight wartet Frankfurt

Zum 11. Spieltag der easyCredit Basketball-Bundesliga empfangen die HAKRO Merlins Crailsheim die FRAPORT SKYLINERS aus Frankfurt. Vergangenen Sonntag hielten die Merlins über drei Viertel mit dem FC Bayern Basketball mit, bevor dieser im letzten Spielabschnitt seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Tip-Off ist am Samstag um 20.30 Uhr.

Damit stehen nun sechs Siege drei Niederlagen auf dem Merlins-Konto gegenüber, was einen starken fünften Rang in der Tabelle der easyCredit Basketball Bundesliga nach sich zieht. Der wichtigste Faktor für den aktuellen Erfolg scheint die mannschaftliche Ausgeglichenheit zu sein. Sechs Spieler punkten im Schnitt zweistellig, immer wieder übernimmt ein anderer Spieler die Rolle des besten Punktesammlers. Dieser Spieler war zuletzt Quincy Ford, der in den vergangenen beiden Spielen kombiniert 36 Punkte erzielte und zudem mit 6,3 Rebounds im Durchschnitt bester Crailsheimer Rebounder ist. Die Chance die gute Bilanz weiter auszubauen gibt es bereits am Samstag, wenn die FRAPORT Skyliners Frankfurt zu Gast sind.