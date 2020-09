Nach dem Derby ist vor dem Derby

An so viele Spiele nacheinander können sich wohl die wenigsten in Essingen erinnern. Es nützt aber nichts. Nach dem erkämpften 1:0-Erfolg beim 1. FC Normannia Gmünd tritt Verbandsligist TSV Essingen nun zum nächsten Derby an. Am Mittwochabend (18 Uhr) empfängt die Mannschaft von Beniamino Molinari die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.

Derzeit sind die Spieler des TSV wirklich nicht zu beneiden. Alle drei Tage findet ein Spiel statt, dazu dann noch gegen wirklich hochkarätige Gegner, die den Essinger Kickern alles abverlangen. „Das ist gar nicht so einfach, vom Kopf her. Von der Physis her sehe ich da noch nicht das große Problem. Aber wir müssen vom Kopf immer sofort da sein. Das wird auch am Mittwoch wieder die große Herausforderung“, sagt Molinari vor der Partie gegen den Nachbarn aus Hofherrnweiler. Dazu kann der TSV-Trainer gar keine vernünftigen Trainings mehr durchführen, da die Spieler nach den zahlreichen Partien vor allem viel regenerieren müssen, um die Beine wieder frisch zu bekommen, wie Molinari es nennt. Die große Intensität aber fordert auch erste Opfer.

Jüngst zog sich Felix Nierichlo eine Zerrung zu, fiel gegen die Normannia aus und wird wohl auch gegen die TSG fehlen. Dazu hat sich ausgerechnet Simon Knecht im Spiel bei der Normannia verletzt – nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung. Dabei ist er unglücklich über den Ex-Essinger Jermain Ibrahim gefallen, danach hatte es im Knie geknackt, so Knecht zu dieser unglücklichen Szene. „Das ist nie ein gutes Zeichen“, sagt Molinari zähneknirschend. Ibrahim traf in dieser Szene jedoch keine Schuld, bitter bleibt es für Knecht, der sich so auf dieses Duell bei seinem Ex-Klub gefreut hatte. Dafür aber konnten die zuletzt ebenfalls ausgefallenen Spieler Yusuf Coban und Johannes Eckl in Gmünd wieder spielen, Coban erzielte in diesem rassigen Derby den goldenen Treffer. „Coban ist für uns so wichtig, dass wir ihn für die Partie bei der Normannia unbedingt fit haben wollten“, so Molinari. Ob er aber auch fit genug bis Mittwoch wird, da möchte man im Essinger keine sicheren Prognosen abliefern. An diesem Montag treffen sie sich wieder und lecken sozusagen ihre Wunden. Molinari möchte, wie er es immer nennt, den Spielern in die Augen schauen, um zu sehen, wie fit sie sind für die kommende Partie.

Essingens Kapitän Tim-Ulrich Ruth hat die Vorgabe für das Derby gegen die TSG bereits ausgerufen: „Für uns gibt es nur eins: Das Maximale raushauen. Wenn wir das immer an den Tag legen, dann wird es sehr schwierig, uns zu schlagen. Wir müssen aber immer erhobenen Hauptes vom Platz gehen können.“ Und das möchten sie auch an diesem Mittwoch – erhobenen Hauptes vom Platz gehen können.