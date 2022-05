Nach Bankautomaten-Sprengung hat die Sparkasse wieder geöffnet

Am 12. November vergangenen Jahres ist die neue Sparkassenfiliale in Ebnat in der Hauptstraße 53 auf insgesamt 200 Quadratmetern in den umfangreich renovierten Räumlichkeiten des früheren Elektrofachgeschäfts Heiter feierlich eröffnet worden. Nur zwei Wochen später verwüstete ein Sprengstoffanschlag auf den Geldautomaten die gesamte Filiale. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten öffnete die Filiale nach fünf Monaten wieder ihre Pforten.

Kundenberatungen waren im rückwärtigen Bereich des Gebäudes bereits seit Anfang Februar wieder möglich. Seit 2. Mai ist die Filiale wieder komplett geöffnet für alle Beratungs-, Service- und Selbstbedienungsangebote. Auch die Heimatecke steht wieder zur Verfügung. Hier sollen für die Bürgerschaft in angenehmer Atmosphäre Begegnungen, Gespräche und kleinere Veranstaltungen stattfinden. Ausgestattet ist die Heimatecke mit einem großen 55“-Bildschirm für Veranstaltungen und Präsentationen sowie kostenlosem WLAN für Kunden.

Das Ebnater Filialteam besteht in bewährter Form aus Filialleiterin Manuela Friedrich und Kundenberaterin Elke Neher sowie Anna-Maria Breitweg im Kundenservice. Zusätzlich dabei ist Kundenberaterin Daniela Graser, die vor allem den jungen Sparkassenkunden als Ansprechpartnerin mit Rat und Tat zu Seite stehen wird.