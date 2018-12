Nach Ausweichmanöver auf dem Dach gelandet.

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonntagabend auf der Himmlinger Steige von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Dach zum Liegen gekommen.

Die Frau war um 21.43 Uhr in Richtung Aalen unterwegs, als ihr ein Tier in die Quere kam. Beim Ausweichmanöver kam sie auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich anschließend an einer Böschung und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Die Frau konnte unverletzt aus dem Fahrzeug aussteigen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.