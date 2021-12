Nach Aufwind-Brand freuen sich Kinder über Geschenke

Seit einigen Jahren engagieren sich die drei Freunde Rami Girgis, Berkay Hasceylan und Manuel für Menschen aus der Region. „Als wir vom großen Dachbrand im Aufwind-Verwaltungsgebäude in der Kettelerstraße erfahren haben, war für uns klar, dass wir den Verein dieses Jahr unterstützen“, meint Girgis, einer der Initiatoren der Weihnachtsaktion. „Es ist einfach schön, wenn man anderen Menschen eine Freude bereiten kann. Wir freuen uns jedes Jahr auf unsere Spendenaktion. Wir sind außerdem sehr stolz auf so viel Zuspruch aus unserem Umfeld. Das zeigt, dass wir zusammenstehen und etwas zurückgeben können“, sagt Hasceylan. Um auch für den Aufwind das Weihnachtsfest so schön wie möglich zu gestalten, haben sich dieses Jahr neben zahlreichen Einzelspendern wieder viele Unternehmen aus der Region beteiligt. Unser Foto zeigt Rami Girgis (links) und Berkay Hasceylan bei der Übergabe der Geschenke für die Kinder von Aufwind an Sabrina Zeitlhöfler. Foto: privat