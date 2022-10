Nach Äußerungen von Dekan Drescher: Stadt Aalen nimmt Stellung zu Kita Sonnenhaus

Zu dem über die Medien kommunizierten öffentlichen Brief der evangelischen Kirchengemeinde Aalen, in dem sich Dekan Ralf Drescher und Thomas Hiesinger, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, zu der von der Kirchengemeinde angekündigten Schließung der evangelischen Kita „Sonnenhaus“ im Hüttfeld, äußern, nimmt die Stadt Aalen wie folgt Stellung:

Am 29. September 2022 hat der Gemeinderat der Stadt Aalen einstimmig den Betriebsübergang des evangelischen Kindergartens „Sonnenhaus“ in die Trägerschaft der Stadt Aalen beschlossen. Damit reagiert die Stadt Aalen auf die von der Evangelischen Kirchengemeinde am 28. Juli 2022 ausgesprochene Kündigung des Kindergartenvertrags für das „Sonnenhaus“, der evangelischen Kita auf dem Markus-Kirche-Areal im Hüttfeld.

Dies bedeutet, dass zum 31. August 2023, nach über 55 Jahren, der Betrieb der Kita mit zwei Gruppen, 40 Kindern und sieben Fachkräften, durch die evangelische Kirchengemeinde endet. Die Stadt hat nach Bekanntwerden der Entscheidung der evangelischen. Kirchengemeinde schnell große Anstrengungen unternommen, um den Weiterbetrieb der Kita „Sonnenhaus“ zu gewährleisten.

Dabei ging es der Stadtverwaltung in erster Linie darum, den Eltern und Kindern Sicherheit für die Fortführung des Betreuungsangebots zu geben und auch den pädagogischen Fachkräften eine berufliche Perspektive aufzuzeigen. Ein Konzept, das den Weiterbetrieb der Kita in der bewährten Zusammensetzung des Teams und der Kitagruppen gewährleistet und eine Perspektive für die Zukunft aufzeigt, wurde den zuständigen städtischen Gremien vorgelegt.

Dekan Drescher stellte im Ausschuss des Gemeinderats die Kündigung und die Beweggründe der Kirchengemeinde dar. In der Septembersitzung befürwortete der Gemeinderat einstimmig das Konzept der Stadtverwaltung für einen Betriebsübergang der Kita „Sonnenhaus“ in die städtische Trägerschaft. Mit diesem Eintritt der Stadt in die Verantwortung kann der drohende Betreuungsengpass im Hüttfeld, bedingt durch die Kündigung der evangelischen Kirchengemeinde, abgewendet werden.

Oberbürgermeister Frederick Brütting, Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann und die Leiterin des städtischen Amtes für Soziales, Jugend und Familie, Katja Stark, erklären gemeinsam:

„Wir haben Verständnis für die wirtschaftliche Situation der evangelischen Kirchengemeinde und den Wunsch, Kosten einzusparen. Unser Ziel ist der Erhalt der vielfältigen Betreuungsangebote in Aalen, sowohl quantitativ als auch qualitativ.“ Dafür sorge die Stadt nach Kräften.

So übernimmt die Stadt Aalen 97 Prozent der laufenden Betriebskosten der jeweiligen Einrichtungen sowie zusätzlich eine Verwaltungspauschale. Eine Regelung, die seit vielen Jahren für alle Kitaträger, auch die anderen 21 kirchlichen und freien Träger in Aalen, angewandt wird. Damit liege die Stadt landesweit im oberen Drittel und hebe sich auch von Kita-Verträgen benachbarter Kommunen ab.

Zuvorderst gelte es nun aber vor allem den Kindern, Eltern und dem Kitapersonal Sicherheit und ein verlässliches Betreuungsangebot auch über den August 2023 hinaus anzubieten. „Die Stadt nimmt diese Verantwortung wahr und bereitet sich bereits auf einen Betriebsübergang vor“, endet die Stellungnahme.