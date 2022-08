Nach Ärger im Spiesel: Gesprächsrunde mit Stammgästen und OB Brütting

Im Bud-Spencer-Freibad in Schwäbisch Gmünd haben Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in den Sommerferien freien Eintritt. Warum das in Aalen nicht möglich ist, fragen sich viele Bürger und auch User in sozialen Netzwerken wie Facebook.

„Wir haben in Aalen sehr günstige Eintrittspreise und das nicht nur über die Dauer von sechs Wochen, sondern mit Hilfe der Spionkarte und der Kundenkarte der Stadtwerke die ganze Saison über“, sagt OB Frederick Brütting auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Bei gleichzeitig günstigem Eintritt investierten die Stadt und die Stadtwerke auch in Aalens Bäderlandschaft. Neben der Sanierung des Spiesel-Bads würden mehr als 50 Millionen in das Kombibad im Hirschbach fließen.