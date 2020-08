Nach 2:0-Start kommen die Kickers

Es sei das wichtigste Spiel inmitten sämtlicher Partien, die der Fußball-Verbandsligist TSV Essingen derzeit absolvieren muss, sagte TSV-Trainer Beniamino Molinari vor dem Ligaauftakt gegen den 1. FC Heiningen. Am Ende hat seine Mannschaft die Worte abermals verstanden, so richtig zufrieden aber war der Trainer nach diesem 2:0 (1:0)-Erfolg am Ende dann aber doch nicht.

„Es war ein verdienter Sieg über die gesamten 90 Minuten, obwohl ich nicht wirklich zufrieden bin mit der Art und Weise, was wir hier abgeliefert haben. Wir waren schon dominant, aber in vielen Teilaktionen zu schläfrig“, fasste Molinari das Gesehene zusammen.

Das Spiel war kaum angepfiffen, da jubelte der diesmal zahlreich erschienene Essinger Anhang bereits das erste Mal. Patrick Funks Ecke verwertete Benjamin Schiele am kurzen Pfosten per Kopf zum 1:0 (2. Minute). Ausgerechnet Schiele, der erst kurz vor der Partie in die Mannschaft gerückt ist, weil Johannes Eckl beim Warmmachen über Adduktorenbeschwerden klagte. Die Essinger bestimmten das Tempo fast nach Belieben, sporadisch aber kamen auch immer wieder die Heininger nach vorne, ohne dabei aber konkrete Chancen zu erspielen. Anders die Essinger, die mehrere Chancen hatten.

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit machte es Niklas Groiß dann besser als zuvor. Nachdem Tim-Ulrich Ruth über rechts kurz vor dem Strafraum gefoult wurde, gab es Freistoß. Eine Angelegenheit für Funk, der den Ball gefühlvoll an den Fünfmeterraum chippte, von wo aus Groiß per Kopf zum 2:0 verwandelte (49.). Das war dann aber nicht etwa das Signal für die Essinger, das Spiel weiter zu kontrollieren, stattdessen kamen die Heininger stärker auf, hatten mehr vom Spiel und auch die Essinger Defensive wirkte insgesamt nicht so stabil wie in den vergangenen Wochen. Das war es unter anderem, was auch Molinari nach dem Schlusspfiff monierte. Einige Male flatterte der Ball durch den TSV-Strafraum, doch wieder spielte sich der FCH keine ernste Chance heraus. Das schafften dann aber die Gastgeber. Nach einer weiteren Ecke dann köpfte Yamoussa Camara vor die Latte (68.) – Chancen für mehrere Spiele hatten die Essinger an diesem Samstag liegengelassen. „Mit den Chancen sind wir viel zu sorglos umgegangen, in der Defensive haben wir es dann wegverteidigt, weil wir die individuelle Qualität haben – aber wir müssen uns definitiv steigern, haben noch extrem Luft nach oben“, Molinari. Viel Zeit zum Nachdenken oder Hadern bleibt den Essingern nun aber nicht mehr, denn an diesem Mittwoch (17.15 Uhr) bereits geht es gegen die Stuttgarter Kickers im Pokal-Achtelfinale, es geht also weiter Schlag auf Schlag.