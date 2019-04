Nach 20.000 Kilometern im Sattel: Auswanderer sind zurück auf der Ostalb

Vor fast zwei Jahren haben der Aalener Simon Bihr und seine Freundin Tanya Edwards Deutschland den Rücken gekehrt und sind zu einem großen Abenteuer aufgebrochen. Ziel ihrer Fahrradtour von Aalen aus war Kapstadt. Die Hauptstadt Südafrikas haben die beiden nach knapp 20 000 Kilometern im Sattel und nach 23 durchquerten Ländern auch erreicht. Seit Ende März sind sie wieder in Aalen.

Es ist noch nicht lange her, dass der Aalener und seine Freundin durch die endlose Weite der Sahara radelten, im Sudan die Gastfreundschaft der Menschen genossen, in Kenia, Uganda und Tansania Elefanten, Löwen, Giraffen und Zebras sahen und unterm freien Himmel geschlafen haben. Diese Eindrücke werden sie vermissen.

Langsam aber sicher gewöhnen sich die beiden wieder an das Leben auf der Ostalb, das auch seine Vorzüge habe. Abgesehen von fließendem sauberen Trinkwasser, das nicht erst gefiltert werden muss, Strom und einem warmen und sicheren Schlafplatz genießt der 33-jährige Simon Bihr seit seiner Ankunft in der Kreisstadt vor allem Laugenwecken mit der selbst gemachten Marmelade seines Vaters – beides habe er während seines Fahrradtrips durch alle Herren Länder vermisst.

Aussteiger wollen künftig in Deutschland Fuß fassen

Auch seine 29-jährige Freundin Tanya Edwards, die der Aalener bei seinem Studium an der Universität Heidelberg kennenlernte, ist wieder im Alltag angekommen. Derzeit besucht die junge Frau, die 16 Jahre lang in Port Edward in Südafrika aufwuchs und einige Zeit in England studierte, in Aalen einen Deutschkurs.

Denn nach dem fast zweijährigen Aussteigerdasein wollen beide in Deutschland Fuß fassen und sind derzeit auf der Suche nach einem Job. In der Wissenschaft wollen die beiden promovierten Astrophysiker angesichts der dort nahezu ausschließlich geschlossenen Zeitverträge nicht arbeiten. Vielmehr wollen sie etwas Dauerhaftes in der Wirtschaft finden. „Am liebsten wäre es uns, im süddeutschen Raum eine Arbeit zu finden“, sagt Simon Bihr.

Das Abenteuer der beiden Auswanderer, die nach ihrer Doktorarbeit mehr von der Welt sehen wollten, bevor sie sich niederlassen, einen festen Job haben und eine Familie gründen, begann am 9. Mai 2017. Von Aalen aus brachen sie zu einer Reise auf, von der ihnen viele im Vorfeld abgeraten haben. Allen voran Eltern und Freunde.

Trotzdem haben wir den Schritt gewagt, um unseren Traum zu verwirklichen. Simon Bihr

Zu groß war die Angst, sich dadurch die berufliche Karriere zu zerstören, sich mit Tropenkrankheiten zu infizieren oder gar von Terroristen gekidnappt zu werden. „Trotzdem haben wir den Schritt gewagt, um unseren Traum zu verwirklichen“, sagt Simon Bihr.

Um Land und Leute hautnah kennenzulernen und die Natur bewusst wahrzunehmen, entschieden sie sich dazu, Europa und Afrika mit dem Fahrrad zu durchqueren. Ihre Reise führte sie entlang der Adriaküste von Kroatien über Griechenland in die Türkei.

Nach 20.000 Kilometern wartete Kapstadt

Von dort ging es in Istanbul per Flieger nach Kairo. Anschließend radelten die beiden durch sämtliche Länder des afrikanischen Kontinents bis sie nach insgesamt 23 durchquerten Ländern und rund 20 000 zurückgelegten Kilometern das Ziel Kapstadt erreichten.

Von dort sollte es eigentlich noch in die Stadt Durban gehen, in der Tanya Edwards geboren und aufgewachsen ist. „Allerdings hat uns die Brexit-Geschichte angesichts des britischen Passes von Tanya einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Simon Bihr. „Wir wollten vor dem Brexit-Datum zurück sein, um für sie ein Bleiberecht in Deutschland zu erreichen. Dass die Brexit-Entscheidung abermals herausgezogen wurde, konnte keiner ahnen.“

Die Reise stand aber nicht nur im Zeichen der Auszeit, sondern auch im Zeichen des Schutzes der Nashörner in Afrika. „Diese werden wegen ihres Horns, das in der asiatischen Medizin als Pulver eingesetzt wird, aufs Bitterste gejagt“, sagt Simon Bihr. Viele Organisationen hätten es sich deshalb auf die Fahne geschrieben, dem sinnlosen Gemetzel ein Ende zu bereiten.

Um Wilderer abzuhalten, würden die Nashörner in den Nationalparks rund um die Uhr bewacht. Da eine solch bewaffnete Überwachung viel Geld koste, „haben wir auf unserer Reise Spenden gesammelt, um die britische Organisation ,Save the Rhino’ finanziell zu unterstützen“, sagt der 33-Jährige.

Auge in Auge mit einem ein Tonnen schweren Nashorn

In Namibia hatten er und seine Freundin auch das Glück, eines der wenigen Nashörner zu sehen, das noch in freier Wildnis lebt. „Das war unser persönliches Highlight, wenngleich es nicht ungefährlich war, fast Auge in Auge so einem Ein-Tonner gegenüberzustehen. Anstatt uns allerdings anzugreifen, ist das Tier letztlich von dannen getrottet“, erzählt Simon Bihr.

Nicht ganz so harmlos waren manche Momente in Äthiopien. Die Feindseligkeit, die ihnen hier entgegengeschlagen sei, sei beängstigend gewesen. Regelmäßig seien sie mit Steinen beworfen worden. Deshalb und auch angesichts der politisch instabilen Lage in dem Land seien sie zu ihrem Schutz mehr mit dem Bus als mit dem Fahrrad gefahren.

Das krasse Gegenteil zu der Aggressivität der Äthiopier sei die Gastfreundschaft der Menschen im Sudan gewesen. „Immer wieder sind wir zum Kaffee, Mittagessen oder zum Übernachten eingeladen worden“, berichtet Simon Bihr. In der Hauptstadt Khartum hätten die beiden sogar zehn Tage lang bei einer Familie verbracht, die sie am Ende gar nicht mehr gehen lassen wollte.

„Zu ihr haben wir heute immer noch Kontakt, ebenso zu den Besitzern einer Bar in Albanien, in der wir eine Nacht verbringen durften.“

Das sind unsere Erinnerungen, denn für Souvenirs war auf dem Fahrrad kein Platz. Simon Bihr

Die vielen unvergesslichen Erlebnisse während der fast zweijährigen Radtour hat Simon Bihr per Kamera festgehalten. Über 10 000 Fotos hat er während dieser Zeit geschossen. Jeden Tag schrieb er auch ein bis zwei Seiten in sein Tagebuch, das am Ende des Trips auf fünf Bände angewachsen ist.

„Das sind unsere Erinnerungen, denn für Souvenirs war auf dem Fahrrad kein Platz. Was wir allerdings mit nach Hause gebracht haben, sind Sand und Steine aus der Sahara, Sansibar oder Namibia.“

Trotz Gegenwinds seine Träume verwirklichen

Zuhause beibehalten werde auch die Tradition, statt Filterkaffee oder Espresso aus der Maschine lieber Mokka aus der Türkei, Ägypten oder dem Sudan zu trinken. „Auch das Fahrrad wird unser Fortbewegungsmittel bleiben“, sagt Simon Bihr. Sollten seine Kinder einmal den Wunsch haben, die Welt zu bereisen oder zu beradeln, werde er sie nicht davon abhalten.

Er habe gelernt, dass es wichtig ist, das zu tun, von dem man überzeugt ist. „Trotz allem Gegenwind, der einem anfangs entgegenschlägt.“