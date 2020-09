Nach 128 Jahren: Ein letzter Sprung im Hirschbach-Freibad

„Time to say goodbye.“ Der letzte Tag im Hirschbach-Freibad wird am kommenden Sonntag, 15. September, mit einer Beachparty gefeiert, die um 15 Uhr beginnt. Von 18 bis 19.30 Uhr spielt die Band Acoustic Groove. In Erinnerung an die 128-jährige Geschichte des Bädles, die angesichts des Neubaus des Kombibads an diesem Tag endet, haben die Stadtwerke einen Bildband erstellt. Dieser ist als Erinnerung für Hirschbach-Fans am Samstag, 14. September, und am Sonntag, 15. September, gegen eine Gebühr von 9,50 Euro im Hirschbach-Freibad erhältlich.