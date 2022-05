Nach 0:8 eine Reaktion zeigen

Im vorletzten Heimspiel der Landesliga Saison trifft der SV Waldhausen an diesem Samstag (15.30 Uhr) auf den TSV Deizisau.

Das 0:8-Debakel des SVW am vergangenen Wochenende wurde bereits am Sonntag danach aufgearbeitet. Für die Mannschaft um Kapitän Dennis Wille gilt es nun eine Reaktion auf dem Platz zu zeigen und das wahre Gesicht der Mannschaft zu präsentieren. Der Gegner aus Deizisau verlor sein Spiel am vergangenen Spieltag ebenfalls und musste sich mit 1:4 dem SV Ebersbach/Fils geschlagen geben.

Mit Deizisau ist an diesem Wochenende ein sehr unangenehmer Gegner zu Gast auf dem Härtsfeld. Trotz des bereits feststehenden Abstiegs ist die Mannschaft von Trainer Thomas Gentner immer wieder für eine Überraschung gut und kommt im Angriff durch die beiden Stürmer Felix Luz und Alassane Braun immer wieder zu gefährlichen Offensivaktionen. In der bisherigen Landesliga-Historie konnte der SV Waldhausen noch nicht gegen den TSV Deizisau punkten. Dies möchte die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer natürlich ändern und durch eine konzentrierte und geschlossene Mannschaftsleistung endlich wieder drei Punkte auf heimischen Platz einfahren.