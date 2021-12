Nach 0:2 gegen Schlusslicht Mainz – VfR möchte den Makel beseitigen

Erst am Spieltag wird sich der VfR-Bus auf den Weg machen. Rund vier Stunden und zahlreiche Kilometer später soll dann der perfekte Jahresausklang gelingen. Nicht mit dabei sein werden die beiden Stammspieler Ali Odabas (Gelbsperre) und Gino Windmüller (Platzwunde). Beide haben bereits mehr oder weniger Weihnachtsurlaub bevor es am 3. Januar wieder in die Vorbereitung auf die restliche Rückrunde geht. Die Teamkollegen müssen noch einmal ran, und zwar an diesem Samstag beim Bahlinger SC (14 Uhr).

Odabas wollte am Freitag das Spiel gegen Schott Mainz (0:2) nicht beschönigen. Es sei eben ein Totalausfall gewesen. Nun hat der Stammspieler des VfR eine Hoffnung: „Ich hoffe, mein Team bringt Punkte mit zurück auf die Ostalb.“ Es wäre ohne Frage ein versöhnlicher Abschluss einer eigentlich guten Spielzeit bislang, wenn der VfR beim Tabellensiebten erfolgreich sein könnte.

Doch das wird ein dickes Brett, und zwar viel dicker als die Aufgabe beim Schlusslicht aus Mainz unter der Woche. „Da hat die Einstellung nicht gepasst“, legt VfR-Trainer Uwe Wolf auch Tage nach der Partie noch einmal den Finger in die Wunde. Gegen Bahlingen muss vieles, wenn nicht alles anders werden. Sonst droht Ungemach am Kaiserstuhl. Das Hinspiel haben die Aalener in der heimischen Arena im Übrigen mit 2:3 verloren. Da gibt es also auch noch eine offene Rechnung. Personell hat sich in Aalen wenig verändert – abgesehen von den Ausfällen von Windmüller und Odabas. Die Langzeitverletzten um Benjamin Kindsvater, Sascha Korb, Daniel Bernhardt, Kristjan Arh Cesen und Jonas Arcalean werden demnach im letzten Spiel in 2021 nicht zur Verfügung stehen. „Der Gegner ist seit Hasan Pepic wieder spielt, in guter Verfassung. Pepic ist ungemein wichtig für seine Mannschaft“, lässt Wolf wissen. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler hat in dieser Runde in bislang 17 absolvierten Spielen zwei Tore und zwei Assists beigesteuert. Doch der Mann hat generell auf dem Feld einfach eine entscheidende Rolle. „Zuvor haben sie ohne ihn zweimal verloren und nun haben sie mit ihm dreimal gewonnen“, schiebt Wolf nach. Eines verwundert den Aalener Fußballlehrer aber beim Blick auf die Statistik des Gegners allerdings doch ein wenig: „Sie haben trotz ihrer torgefährlichen Spieler bislang wenig Tore geschossen.“ 20 Tore reichten dem BSC zu bislang sensationellen 32 Punkten. Effizient sind sie also am Kaiserstuhl. Zum Vergleich: Aalen hat mit 33 Toren bislang erst 29 Zähler eingesammelt. Zudem haben die Mannen von der Ostalb schon 40 Tore kassiert. Bahlingen dagegen erst 21. „Das zeigt, wie schwer es ist gegen eine solche Mannschaft ein Tor zu machen“, so Wolf weiter.

Eines muss der VfR daher auf jeden Fall wieder besser machen: „Torchancen kreieren.“ Gegen Schott hatte Aalen auf dem dortigen Kunstrasen keine einzige. „Das ist abgehakt“, sagt Wolf. Bleibt die Frage, ob die VfR-Spieler die Anreise am Spieltag dieses Mal besser wegstecken als am vergangenen Mittwoch in Mainz.