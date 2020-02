Nördlingens Situation: Eng wie in der Tabelle

Im Spitzenspiel der 1. Damen-Basketball-Bundesliga ging es genauso eng zu wie in der Tabelle. Der Tabellendritte XCYDE Angels Nördlingen zog am Ende gegen den Tabellenvierten Herner TC mit zwei Pünktchen den Kürzeren bei der 65:67-Niederlage, behält aber den direkten Vergleich auf seiner Seite.

Coach Antony Imreh musste erneut auf seine Verteidigungsministerin Magaly Meynadier verzichten und hatte sich wohl vorgenommen, die anfallenden Lasten auf möglichst viele Schultern zu verteilen. So erklärt es sich auch, dass nach sieben gespielten Minuten bereits acht seiner neun mitgereisten Angels auf dem Feld gestanden hatten. Dennoch oder auch deswegen agierten „Geiselsöders and Friends“ sehr fokusiert und lagen nach dem ersten Viertel mit 20:15 in Führung.

Das zweite Viertel stand mehr im Zeichen von Foulentscheidungen als von Spielzügen. Beide Teams lagen sehr früh jenseits der Teamfoulgrenze, so dass mehr von der Freiwurflinie geworfen wurde als aus dem Feld. Um die Foulbelastung seiner Spielerinnen zu minimieren ließ Coach Imreh Zonenverteidigung spielen, spielte damit aber der Herner Offense in die Hände, so dass die Gastgeber bis zur Halbzeit sogar in Führung gehen konnten. Bei 36:33 wurden die Seiten gewechselt.

Im dritten Viertel verloren die Angels zeitweise völlig den Faden. Sami Hill verbrachte viele Minuten auf der Bank mit den vier Fouls, die sie sich mittlerweile eingesammelt hatte. Und ehe es man sich versah, war auch der 10-Punkte-Vorsprung aus dem Hinspiel weg. Herne lag zweistellig vorne und es bestand die Gefahr, komplett unterzugehen und auch das Minimalziel abzugeben.

Doch Leslie Vorpahl ließ den Kopf nicht hängen, ebenso wenig wie Angels-Topscorer Luisa Geiselsöder. Das XCYDE-Topduo gab alles und brachte die Gäste tatsächlich wieder in den Bereich des einstelligen Abstands und nicht nur das. Mit zwei Punkten Rückstand und wenigen Sekunden zu spielen, hatten die Angels tatsächlich noch einmal die Gelegenheit auszugleichen oder gar zu gewinnen, doch das wäre nach dem Spielverlauf wohl des Guten zu viel gewesen. Mit 67:65 blieben die beiden Punkte in Herne, der direkte Vergleich allerdings spricht zugunsten der Angels, was am Ende des Tages eventuell noch von Bedeutung sein könnte.

Das Rennen um die beste Ausgangsposition in den Play-Offs verdichtet sich weiter. Neben Herne sind außerdem noch Hannover und Freiburg mit im Spiel, so dass für Spannung in den letzten drei Partien der regulären Saison gesorgt ist. Zwei davon werden die Angels zu Hause bestreiten, zunächst am kommenden Sonntag gegen Göttingen.