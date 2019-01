Obwohl das Landeskinderturnfest im Juli 2018 in Aalen das herausragende Kinderturnereignis dargestellt hat, ist es dem Turngau Ostwürttemberg gelungen mit dem TV Unterkochen als Ausrichter auch die größte Kinderturnveranstaltung des Turngau Ostwürttemberg in diesem Jahr in Aalen zu veranstalten.

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung zwischen dem Turngau Ostwürttemberg und dem ausrichtenden Verein TV Unterkochen hatte der Kooperationspartner des Turngau, die AOK Ostwürttemberg, in seine Geschäftsräume nach Aalen eingeladen.

Überzeugter Turngau

Von der Geschäftsführung der AOK Ostwürttemberg begrüßte Kathrin Winkler die Vereinsvertreter und betonte, dass die Kinderturnfeste ein wichtiger Bestandteil im Rahmen der Gesundheitsvorsorge darstellen. Bernhard Elser Kinderturnwart und Karlheinz Rößler, Vorsitzender im Turngau Ostwürttemberg, sind überzeugt, dass mit dem TV Unterkochen – wie auch schon in der Vergangenheit – ein kompetenter und fähiger Partner gefunden wurde, um die große Kinder- und Turnveranstaltung in 2019 bestens zu organisieren.