Nächstes Highlight am Sauerbach

Der VR-BANK Sportpark in Aalen-Hofherrnweiler ist ab diesem Samstag Austragungsort für die Süddeutschen Fußball-Meisterschaften der Ü 40- und Ü 50-Mannschaften der Herren sowie für die Ü 35-Mannschaften der Damen. Ab 13 Uhr kämpfen unter anderem die Gastgeber der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und der FC Bayern München um die Teilnahme der Deutschen Meisterschaft in Berlin.

Bei den Frauen Ü 35 kämpfen Bayern München, Gomadingen & Friends, der SSV Waghäusel und die SG Marburger Land um den Titel. Bei der 11. Süddeutschen Ü-40-Meisterschaft möchte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach erstmals den Sprung nach Berlin schaffen.

In den vergangenen beiden Jahren scheiterte das Team sehr knapp. Gegner der Jungs um Daniel Evertz sind die SG Mingolsheim/Wiesental, der FC 09 Überlingen, der FC Bayern München und der SV Erzhausen. Das erste Spiel bestreitet die TSG an diesem Samstag um 13.30 Uhr gegen die SG Mingolsheim/Wiesental. Paralell zu den Damen und der Ü 40 suchen die Ü 50 ihren süddeutschen Meister. Neben Bayern München stehen sich hier der FC Heidelsheim, der TV Nellingen, die SG Hoechst Classique und die SG Stadelhofen-Oberkirch in der Aalener Weststadt gegenüber.