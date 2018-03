Nächstes Endspiel für die SG MADS

Aalen (an) - Mit bisher drei Siegen aus vier Finalspielen um den Klassenerhalt in der Regionalliga bleiben die nach der Vorrunde klar abgeschlagenen Ostalb-Volleyballer zwar bisher auf dem vorletzten Tabellenplatz, haben aber den Anschluss an die drei vor ihnen liegenden Teams geschafft. Nun wartet Freiburg auf die SG MADS Ostalb.

Im Spiel gegen die junge Truppe aus dem Breisgau können die Aalener bei einem Sieg schon bis auf zwei Zähler zu den Gästen aufschließen und je nach dem Ausgang der anderen Spiele sogar die anderen beiden Kontrahenten aus Botnang und Bad Waldsee überholen. Dieses Unterfangen wird allerdings alles andere als leicht gegen den technisch sehr gut ausgebildeten Bundesliganachwuchs.

Im Hinspiel setzte es für die Ostälbler eine 1:3-Niederlage in der Freiburger Burda Halle. Der auffälligste Spieler der Gäste ist ihr 2,08 Meter großer Diagonalspieler, der an einem guten Tag nur schwer zu bremsen ist. Dies bedeutet dass die Ostälbler im Block Abwehrverhalten schon eine überdurchschnittliche Leistung bieten müssen um diesen Angreifer zu stoppen. Nachdem die vorher so stabile Annahme der MADS-Truppe im vergangenen Spiel gegen die TG Bad Waldsee einige Male stark wackelte, gilt es vor allem, den Spielaufbau wieder sicherer zu gestalten, um gegen den athletischen Block der Gäste bestehen zu können. Die Erfolge der vergangenen Wochen beruhen auch darauf, dass sich das MADS-Lazarett gelichtet hat und am Wochenende mit Ausnahme des Mittelblockers Patrick Michel (Urlaub) alle Spieler wieder einsatzfähig sind. Die Ausgeglichenheit der Teams in der Regionalliga ist auch in dieser Saison kennzeichnend für den bisherigen Verlauf. Bis auf den Tabellenletzten Kappelrodeck ist zur Zeit in dieser Liga jede Mannschaft dazu fähig, den jeweiligen Gegner zu schlagen. Spitzenreiter TSG Blankenloch unterlag zum Beispiel dem Tabellenzweiten MTV Ludwigsburg, während die Barockstädter von den MADS-Volleyballern im Spiel gegeneinander klar beherrscht wurden.

Letztes Saison-Heimspiel

Aus diesen Gründen ist wiederum ein sehr spannendes Spiel in der Karl-Weiland-Halle zu erwarten, in dem sich vermutlich keines der beiden Teams deutlich vom Gegner absetzen kann. Die Ostalb-Volleyballer wollen in ihrem letzten Heimspiel der Saison den Fans noch einmal ein spannendes Spiel zeigen und hoffen auf deren lautstarke Unterstützung.