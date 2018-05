Nächster Stopp: Gipfeltreffen

Die MTV Aalen Strikers sind perfekt in die Baseball-Landesligasaison gestartet. Nach dem Auftaktsieg zuhause gegen die Heidenheimer Bundesligareserve konnten die Ostälbler auch das erste Auswärtsspiel bei den Aichelberg Indians mit 16:11 (1:4/3:0/0:1/0:5/0:0/3:1/4:0/4:0/1:0) nach dreistündiger Spielzeit für sich entscheiden und stehen nach zwei Siegen zusammen mit den Tübingen Hawks an der Tabellenspitze der Landesliga - und bei den noch ungeschlagenen Tübingen Hawks bestreiten die Strikers an diesem Sonntag um 16 Uhr das Gipfeltreffen.

Allerdings war es ein hartes Stück Arbeit für die Aalener Baseballer, ehe der zweite Saisonsieg in Aichelberg unter Dach und Fach war. Zwischenzeitlich, nach harten Schlägen in die Schnittstellen der Indians-Defensive, verkürzten die Kocherstädter durch Tauporn, Schrezenmeier und Jakob Dauser auf 7:10, die Aichelberger Offensive konnte im Gegenzug die Führung auf 11:7 erhöhen.

Im darauffolgenden siebten Inning wurde dann zum richtigen Zeitpunkt das ganz große Kino am Aichelberg eröffnet. Nachdem Bauer, Sabanovski und Stürmer bei eigenem Schlagrecht auf Base kamen und somit alle drei Bases besetzen konnten, nutzte Tauporn sein Schlagrecht und zimmerte den Ball mit einem mächtigen Schlag zu einem "Grand-Slam-Homerun" über die Spielfeldbegrenzung. Gleich vier Punkte kamen mit diesem einen Schlag nach Hause, das Spiel war beim Stand von 11:11 nun wieder völlig offen. Es sollte auch gleichzeitig die Wende in diesem Spiel zugunsten der MTV-Baseballer sein, die Indians zeigten sich danach sichtlich beeindruckt. In der Defensive ließ Aalens Werfer Chris Bertuch mit herausragendem Pitching nichts mehr anbrennen und dominierte zusammen mit seiner Feldverteidigung fortan die gegnerische Offensivreihe. Offensiv konnte Aalen in den letzten beiden Innings weitere fünf Punkte nach Hause bringen, unter anderem durch ein sehenswertes Triple von Spielertrainer Waldemar Jürgens im neunten und damit letzten Spielabschnitt. Beim Stand von 16:11 für die MTV-Strikers hatte Aichelberg ein letztes Mal Schlagrecht, Bertuch machte aber mit zwei "Strike-Outs" schnell klar, dass der Sieg an diesem Tag nur an den Gast von der Ostalb gehen würde. Centerfielder Mike Sabanovski blieb es vorbehalten, mit einem sicher gefangenen Ball in der Luft für das finale „Out“ in dieser Partie zu sorgen.

Die weiße Weste behalten

Vertragen die Strikers Höhenluft? Beide Teams haben sich nach zwei Siegen zum Auftakt einträchtig oben in der Tabelle angesiedelt und werden am Wochenende versuchen, ihre weiße Weste anzubehalten. Einfach dürfte es einmal mehr nicht werden für die MTVler, bereits gegen Aichelberg tat man sich lange Zeit schwer, erst am Ende setzte sich das bessere Pitching und vor allem die Schlagstärke der Strikers durch. Tübingen ist ein schwer auszurechnender Gegner, als Zweitbundesligareserve erhält das Team immer wieder Verstärkung von oben. Insofern können sich die Aalener auf einen wurf- und schlagstarken Gegner einstellen. Jürgens hat nahezu alle Spieler an Bord und wird eine hochmotivierte Mannschaft auf das Feld schicken. Fast ein „Heimspiel“ dürfte es für Youngster Jakob Dauser werden, der studienbedingt nach Tübingen umgezogen ist und im Aalener Kader somit die kürzeste Anreise zum Spiel haben wird.