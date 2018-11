Nächster Anlauf für HG-Handballer

Bezirksligaaufsteiger HG Aalen/Wasseralfingen möchte an diesem Sonntag (17 Uhr) in der Aalener Karl-Weiland-Halle die nächste Chance suchen den ersten Saisonsieg einzufahren. Das dies keine leichte Aufgabe sein wird dürfte jedem klar sein, denn mit der Turnerschaft Göppingen gibt eine äußerst routinierte Mannschaft ihre Visitenkarte ab.

Mit Ex-Bundesligatorhüter Gustav Sapper, inzwischen knapp 60 Jahre alt, steht ein absoluter aber immer noch fitter Routinier im Kasten der Gäste, mit den gefährlichen Rückraumschützen Skutta, Anger und Troue verfügen sie über eine starke Angriffsreihe und mit all ihrer Routine auch eine stabile, große und kompakte Abwehr, die nicht leicht zu knacken ist.

Mit 10:8-Punkten liegen die Gäste auf den fünften Tabellenplatz, zwar mit Abstand zur Spitze, aber auch zu den hinteren Plätzen. Ganz hinten liegt momentan die Handballgemeinschaft, die aber auch in diesem Spiel alles versuchen wird um die Rote Laterne wieder abzugeben. Am vergangenen Wochenende musste eine stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Jürgen Baur und Hajo Bürgermeister eine unglückliche Niederlage in Heidenheim hinnehmen. Am Wochenende wird zumindest Abwehrchef Manuel Körber wieder in die Mannschaft zurückkehren und auch bei Luka Stützel und Simon Vandrey besteht Hoffnung.

Kraft fällt aus

Nicht zur Verfügung stehen wird der verletzte Jonas Kraft und bei anderen Spielern bleibt abzuwarten, wie sich kleinere Blessuren bis zum Wochenende darstellen. Klar ist, das man nur eine Chance hat wenn man den Rückraum der Gäste in den Griff bekommt und mit schnellem Spiel die Abwehr unter Druck setzen kann.