Nächste Qualifikationsrunde steht an

Am kommenden Wochenende bestreiten gleich vier Jugendteams der SG Hofen/Hüttlingen ihre nächste Qualifikationsrunde. Dabei müssen alle vier Mannschaften auswärts antreten.

Besonders gespannt darf man im Lager der SG2H sein, wie die weibliche C-Jugend sich in der ersten Runde auf HVW-Ebene schlägt. Die Mädchen von Marco Grupp, Sarah Scheuermann und Julia Rathgeb spielen in einer Vierergruppe mit den Mannschaften aus Schorndorf, Deizisau/Denkendorf und Pfullingen eine Art Hin- und Rückrunde. Am Samstag wird die Gruppe in der Hermann-Ertinger-Sporthalle ausgetragen.

Die zweite Runde findet eine Woche später in der heimischen Talsporthalle statt. Nach der Hin- und Rückrunde wird der Gruppenerste in die Oberliga einziehen, der Zweit- und Drittplatzierte werden in der Landesliga antreten.

Die männliche B-Jugend spielt um einen Platz in der Bezirksliga. Die rot-grünen Jungs bestreiten ihre Spiele gegen die JSG Göppingen und den gastgebenden TV Brenz am Sonntag in der Hermann-Eberhardt-Halle in Sontheim. Der Erstplatzierte dieser Dreiergruppe zieht direkt in die Bezirksliga ein, während der Zweitplatzierte noch die Chance bekommt über die Platzierungsrunde einen Platz in der höchsten Liga des Bezirks zu erhalten.

Die männliche D-Jugend kämpft am Samstag in der Hohensteinhalle in Gingen/Fils ebenfalls um einen Platz in der Bezirksliga. Dabei kommen die Gegner vom direkten Nachbarn HG Aalen/Wasseralfingen, die gastgebende SG Kuchen-Gingen und die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf. Auch bei der männlichen D-Jugend zieht die erstplatzierte Mannschaft direkt in die Bezirksliga ein und die zweitplatzierte Mannschaft spielt die Platzierungsrunde zwei Wochen später. Leichter gestaltet sich die Qualifikation für die B-Jugend-Mädchen von Martin Kommer und Mathias Hornung. Ihre Vierergruppe wird am Sonntag in der Mackilohalle in Mögglingen ausgespielt. Neben der gastgebenden JSG Rosenstein lauten die Gegner HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf und TSG Eislingen. Dabei erreichen die ersten drei Mannschaften der Gruppe direkt die Bezirksliga.