Nächste Critical Mass am 27. März

Nach der Pause über den Winter wollen sich die Radfahrer am Freitag, 27. März, wieder zur informellen Radtour Critical Mass treffen. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der Rosa Villa an der Kocherbrücke in der Curfeßstraße.

Andreas Sienz aus der jungen Initiatorengruppe, die seit Mai 2019 immer wieder Touren organisiert hat, erklärt das Prinzip: „Wir fahren gemeinsam als Verband durch die Straßen, um auf die Belange der Radfahrer aufmerksam zu machen.“ Dadurch sei es etwa erlaubt, die Straße zu benutzen, nebeneinander zu fahren und eine Ampel geschlossen zu passieren, auch wenn sie auf Rot umspringt.

„Die Stadt gehört nicht nur den Autofahrern“, sagt Andreas Sienz und lädt alle Menschen, die gerne Radfahren, zu dieser Aktion ein.