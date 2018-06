Nächste Bewährungsprobe SG2H-Jugend

An diesem Samstag steht für die weiblichen und männlichen Jahrgänge 2004 und 2005 der SG Hofen/Hüttlingen die nächste Qualifikationsrunde ab. Dabei können beide Teams in der Talsporthalle in Wasseralfingen Heimrecht genießen.

Den Auftakt macht ab 10.30 Uhr die männliche C-Jugend von Heiko Huber und Achim Eiberger. Im ersten Spiel treffen sie im Kampf um einen Platz in der Bezirksliga auf den TV Altenstadt 2, bevor man pünktlich zur Mittagszeit um 12:00 Uhr gegen die TG Geislingen spielt. Mit zwei Siegen würde sich die Mannschaft den Platz in der Bezirksliga sichern. Der zweite Platz würde bedeuten, dass man eine Woche später noch die Platzierungsrunde bestreiten müsste. Ab 13 Uhr übernimmt die weibliche C-Jugend mit ihrer HVW-Qualifikationsrunde das Geschehen in der Wasseralfinger Talsporthalle. Die rot-grünen Mädels taten sich in der vergangenen Woche äußerst schwer bei den Hinspielen gegen die Mannschaften aus Deizisau/Denkendorf, Schorndorf und Pfullingen. In der Vierergruppe hätte der dritte Platz einen Platz in der Landesliga bedeutet. Nach den deutlichen Niederlagen in der vergangenen Woche ist dieses Ziel allerdings in weite Ferne gerückt. Das ist aber kein Beinbruch, bereits das Erreichen der HVW-Qualifikation war ein großer Erfolg. Am Samstag will man nochmal Erfahrung auf hohem Niveau sammeln und die Gegnerinnen solange wie möglich ärgern.