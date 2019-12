Mutter und Sohn stehlen zusammen Armbahnduhr

Eine 32-Jährige und ihr 12-jähriger Sohn sind am Mittwoch kurz nach 14 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Julius-Bausch-Straße beim Diebstahl ertappt worden. Die Frau hatte sich wohl so vor den Jungen gestellt, dass dieser unbehelligt eine Damen-Armbanduhr aus der Verpackung nehmen und in seiner Jackentasche verstauen konnte. Die Tat wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Die beiden wurden an Beamte des Polizeireviers Aalen übergeben.