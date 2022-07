Mutter-Tochter-Tag mit Fotoshooting

Sich ganz bewusst Zeit füreinander nehmen – das will der Mutter-Tochter-Tag am Samstag, 23. Juli, ab 14 Uhr an der Zimmerbergmühle bei Abtsgmünd bieten. Drei Einrichtungen des Dekanats Ostalb haben sich dafür zusammengeschlossen: die Jugendreferate, die katholische Erwachsenenbildung (keb) und die Landpastoral Schönenberg. Bereits zum zweiten Mal findet dieser besondere Nachmittag statt.

„Mach deine Hausaufgaben“ oder „Räum doch mal dein Zimmer auf“ – diese Sätze bleiben beim Mutter-Tochter-Tag außen vor. An diesem Tag können Mütter und Töchter etwas zusammen machen, ohne den Druck des Alltags. „Unsere Teilnehmerinnen beim letzten Mal waren so begeistert, dass wir beschlossen haben, das Format erneut aufzulegen“, sagt Ingrid Beck von der Landpastoral.

Insgesamt geht es bei dem Nachmittag um ein wertschätzendes Miteinander ohne Zeitdruck. Mütter und Töchter (im Alter von zwölf bis 14 Jahren) können sich neu erleben. „Es ist ein Nachmittag, den man sich im normalen Alltag einfach nicht nimmt“, meint Verena Zauner. Und Birgit Elsasser ergänzt: „Es ist ein gleichberechtigtes Teilnehmen, abseits von Verantwortung.“ Dass es zwischen Müttern und Töchtern zuweilen „knallt“, oder Mütter ihre Töchter zu früh in die Pflicht nehmen, sei eine Besonderheit in der Beziehung, die an diesem Nachmittag eine andere „Farbe“ bekommen könne.

Gemeinsam haben Ingrid Beck von der Landpastoral, Verena Zauner, Lillith Mergenthaler und Sophie Mößner von den Jugendreferaten sowie Birgit Elsasser von der keb Ostalbkreis das Programm auf die Beine gestellt. Neben Übungen, wie man sich gut aufeinander einlassen und Vertrauen fassen kann, gibt es einen Spaziergang mit Kräuterpädagogin Beate Kessler aus Schwäbisch Gmünd. Dabei dürfen die Teilnehmerinnen Blumen und Gräser sammeln, aus denen nachher ein Blumenkranz gebunden wird.

Dieser Blumenkranz kann das Hauptaccessoire für das anschließende Fotoshooting sein. Dekanatsöffentlichkeitsreferentin Sibylle Schwenk wird gemeinsam mit Lillith Mergenthaler Aufnahmen von den Müttern und Töchtern machen. Wer Lust hat, kann in der Zwischenzeit Kräutersalz herstellen.

Der Nachmittag endet mit einem spirituellen Abschluss am Lagerfeuer. „Wir werden die Gedanken am Feuer austauschen und dazu unsere legendären Marshmallows braten“, verrät Verena Zauner.