Mut, Erfolg und Kundenschwund

Neueröffnungen, Umzüge und damit einhergehend auch Leerstände, von denen sich in naher Zukunft einige wieder füllen werden. In der Innenstadt ist weiterhin viel Bewegung drin. Bei einem Rundgang der „Aalener Nachrichten“ mit dem Citymanager Reinhard Skusa werden im Gespräch mit den Inhabern auch kritische Töne laut. Themen sind unter anderem die noch nie da gewesene schlechte Frequenz in der Innenstadt, die hohen Mieten und die mangelnde Kooperationsbereitschaft vonseiten der Stadt, was etwa die Gestaltungssatzung anbetrifft.

Noch ein Leerstand, aber nicht mehr lange ist das Geschäft in der Radgasse, in dem einst der Laden Linea Uomo seinen Sitz hatte. Die 130 Quadratmeter große Fläche konnte recht schnell wieder an den Mann oder die Frau gebracht werden. Mitte März will hier Andrea Stippel den Kinderschuhladen Tausendfüßler eröffnen. Seit acht Jahren betreibt die 49-Jährige bereits einen gleichnamigen Laden in Waldstetten und hat hier auch etliche Kunden aus Aalen zu Gast. Und weil es ein spezielles Kinderschuhgeschäft in der Kreisstadt nicht gebe und viele Schuhläden ihre Kinderabteilung aufgegeben hätten, habe sie sich entschlossen, hier einen Laden zu eröffnen.

30 Jahre lang betrieben in dem künftigen Taußendfüßler Antonio und Regina Mulé ihr Herrengeschäft Linea Uomo. Weil sie sich räumlich vergrößern wollten, um auch Damenbekleidung anbieten zu können, zogen sie in die ehemaligen Räumlichkeiten von Jack Wolfskin in die Löwenstraße. Von der dortigen Lage haben sich die Inhaber allerdings mehr erhofft. Doch die dramatisch nachlassende Frequenz in der City mache selbst hier nicht Halt. „Der Spritzenhausplatz ist sogar am Freitagmittag mehr als tot“, sagt Regina Mulé. „Und das liegt nicht nur am kalten Wetter.“ Auch der Onlinehandel und die Konkurrenz von Outlets seien ein großes Problem.

Die schlechte Frequenz beklagt auch Anton Schmidt. Selbst der Kubus sei eine Totgeburt. Mit Nadine Kalka, der Geschäftsführerin, eröffnete er im Oktober vergangenen Jahres den Friseurladen K AA 1 in der Radgasse. 98 Prozent ihrer Kunden habe Kalka von ihrer letzten Arbeitsstelle in Hofherrnweiler mit in die City genommen und im Schnitt besuchten hier 250 Frauen und Männer im Monat den Laden. „Und wenn wir diese Menschen in die Stadt bringen, wäre es schön, wenn das die Verwaltung honorieren würde und uns nicht noch Steine in den Weg legt“, sagt Schmidt und meint damit unter anderem die Gestaltungssatzung der Stadt. Der Ärger, den er mit Kundenstoppern und der Markise habe, sei nicht nachvollziehbar. Bei all den Vorschriften sei es nicht mehr verwunderlich, dass niemand mehr bereit sei, in Aalen zu investieren und einen Laden zu eröffnen.

Ein weiteres Problem seien die Mieten. Die Preise für den ehemaligen Wolle Rödel in der Mittelbachstraße haben auch Tatjana Ivanov und Marion Langner, ehemalige Mitarbeiterinnen des Geschäfts, davon abgehalten, diesen zu übernehmen. Stattdessen eröffneten sie im Oktober vergangenen Jahres ihr Geschäft Strickwelt „An der Stadtkirche“. Ihre einstige Wirkungsstätte in der Mittelbachstraße steht nach wie vor leer. Verhandlungen mit potenziellen Nachmietern laufen. Im Gespräch war unter anderem der Imbiss Paterniti’s Sicilian Food, der derzeit noch in einem Container in der Daimlerstraße beim Kaufland seinen Sitz hat. Die Verhandlungen seien jedoch gescheitert, sagt die Inhaberin Maria Costa. Vielmehr sei jetzt ein Handy-shop mit Kiosk im Gespräch.

Einen Leerstand hinterlassen haben auch Wolfram und Sylvette Rall, die mit ihrem Laden Schmuck Rall nach über sechs Jahren von der Löwenstraße in den Neubau der Beinstraße neben dem Früchtehaus Hieber gezogen sind und hier eine Ladeneinheit erworben haben. In ihre ehemalige Wirkungsstätte soll demnächst eine Änderungsschneiderei einziehen.

Mit Leben gefüllt wird in naher Zukunft auch der Leerstand in der Mittelbachstraße, in dem einst die Buchhandlung Osiander ihren Sitz hatte. Nach umfangreichen Umbauarbeiten wird hier laut Pressestelle des Unternehmens die Filiale von Binder Optik einziehen. Für den dann entstehenden Leerstand in der Reichsstädter Straße gebe es laut Skusa bereits einige Überlegungen. Die Schnellrestaurantkette Nordsee, mit der man immer wieder in Kontakt sei und die man gerne für Aalen gewinnen würde, sei allerdings in diesem Jahr aus dem Rennen. Gespräche würden jedoch mit der Fisch-Kette Gosch Sylt und der Buchhandlung Thalia laufen.

Schnell behoben werden konnten in der Vergangenheit leer stehende Flächen in der 1-A-Lage am Marktplatz. In den ehemaligen Laden von Jeans-Fritz ist Hunkemöller eingezogen. Und die Ladenfläche der ehemaligen Rossmann-Filiale ist seit 22. Februar mit dem Schuhgeschäft Reno belegt. Was mit den ehemaligen Räumlichkeiten des Schuhfilialisten im Reichsstädter Markt passiert, steht noch in den Sternen. Im Gespräch waren K&L Ruppert, Takko und NKD. Während die beiden ersten Filialisten auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten“ ein klares Nein signalisierten, umschrieb es der Pressesprecher von NKD mit den Worten: „Einen ersten Kontakt zu dem Vermieter haben wir aufgenommen. Ob aus diesem zarten Pflänzchen bald ein Mietvertrag erwachsen wird, lässt sich beim derzeitigen Stand der durchaus noch sehr losen Kontaktaufnahme nicht vorhersagen.“

Neues hat sich am Quartier am Stadtgarten getan. Das Backwerk hat hier als einer der ersten Mieter am 1. Februar seine Pforten geöffnet. „In dieser kurzen Zeit haben wir bereits 450 Stammkunden gewinnen können“, sagt Antonis Nedeltsos, Ehemann der Filialleiterin Viktoria Nedeltsos, der den Standort in unmittelbarer Nähe zum ZOB und dem Bahnhof als geradezu ideal bezeichnet.

Ideal ist der Standort auch für Selma Tarhan, die nach über zehn Jahren mit ihrem Friseurladen „enjoyhairstyling“ von der Stuttgarter Straße in die Gmünder Straße in die ehemaligen Räumlichkeiten von Optik Rüden gezogen ist. Der einzige Dorn im Auge seien für die 47-Jährige die Dauerparker vor ihrem Geschäft. Ein Anliegen, das Skusa ebenso mitnimmt, wie alle anderen angesprochenen kritischen Punkte.