Mustangs weiter im freien Fall

: Die strauchelnden Landesliga-Basketballer des TSV Ellwangen haben am vergangenen Sonntag in der heimischen Buchenberghalle den direkten Tabellennachbar, die BG Remseck empfangen. Am ende hagelte es mit 75:79 die dritte Niederlage in Folge

Die Mustangs fanden zu Beginn gut in die Partie, zeigten Einsatz und waren nach zehn Minuten mit 23:18 in Front. Im zweiten Verlauf zeigten die TSVler aber wieder, die seit der Rückrunde bestehenden Probleme im Angriff.

Teilweise ohne Struktur und Bewegung machte der TSV die Gäste stark und ging mit einem 37:41-Rückstand in die Pause. Nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren dann wieder anziehen. Einige Schnellangriffe ließen den Rückstand wieder verschwinden. Zum Ende des dritten Durchgangs war man dann sogar wieder mit 60:56 in Front. Anstatt jedoch den Vorsprung wieder auszubauen, gerieten die Mustangs wieder stärker unter Druck.

Kleines Endspiel gegen Feuerbach

Die Fehler häuften sich und Remseck nutzte dies aus, um wieder in Führung zu gehen. In den letzten Minuten gelang es zwar wieder auf vier Punkte zu verkürzen, in der Schlussphase fehlte dann aber etwas Glück und auch Kraft, um die Niederlage doch noch abzuwenden. Die Niederlage lässt Ellwangen auf den neunten Tabellenplatz abrutschen, gefährlich nahe an den Abstiegsplätzen mit gleicher Bilanz wie der Zehntplatzierte. Das kommende Auswärtsspiel gegen einen weiteren Konkurrenten im Abstiegskampf, die Sportvereinigung Feuerbach, wird nun schon ein kleines Endspiel.