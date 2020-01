Mustangs starten perfekt in Rückrunde

Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit. Nach langer Winterpause starteten die Basketballer des TSV Ellwangen in die Rückrunde der Bezirksliga und zwar erfolgreich.

Die Mustangs kamen gut in die Partie jedoch die Mamo Baskets Freiberg mit fast einer fast makellosen Wurfquote gerade aus dem Drei-Punktebereich. 22:19 für die Gäste aus Freiberg. Im zweiten Viertel das gleiche Bild bei den Mustangs. Schnelles Spiel einfache Punkte und gute Quoten bei den herrausgespielten offenen Würfen. Starkes Beispiel Dominik Elser kommt von der Bank, erster Ballkontakt, offener Dreier, passt. Halbzeitstand 47:41 für die Gastgeber. In der zweiten Hälfte ließ die Treffsicherheit der Mamo Baskets nach und Sergej Ebers, der trotz Rückenproblemen und einem verstauchten Knöchel an den Brettern dominierte und Rebound um Rebound sammelte. Ein echter Kämpfer eben. 69:61-Führung für den TSV nach drei Vierteln. Im Schlussviertel ließen die Mustangs nichts mehr anbrennen. Durch die Topscorer Leo Fink (30 Punkte) und mit Unterstützung von Dieter Herbert (23 Punkte) und Marius Lutz (17 Punkten) waren die ersten Punkte im neuen Jahr gesichert. Die Mustangs dürfen kommendes Wochenende gleich zwei Heimspiele bestreiten. Am 01.02. steht der Pokal Fight gegen die Landesligisten aus Leonberg/Eltingen an (18.30 Uhr). Und nur 20 Stunden (14 Uhr) später ist das Schlusslicht aus Kupferzell zu Gast.