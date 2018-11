Mustangs mit unnötiger Niederlage

Nach zweiwöchiger Spielpause ist am vergangenen Wochenende der nächste Landesliga-Spieltag für die Basketballer der TSV Ellwangen Mustangs auf dem Plan gestanden. Gegen den MTV Stuttgart unterlag der TSV mit 88:96.

Zu Hause ging es gegen den Tabellendritten der Landesliga, den MTV Stuttgart. Zu Beginn der Partie lag bei beiden Teams der Fokus mehr auf dem Angriff als in der Verteidigung. Beide Teams kassierten einfache Punkte und ließen dabei den jeweiligen Gegenspielern zu viel Raum. Nach den ersten zehn Minuten war der Score mit 26:28 entsprechend hoch.

Mustangs setzen sich ab

Im zweiten Viertel spielten die Hausherren immer befreiter auf und konnten sich dank schneller und präziser Angriffe bis zur Halbzeit mit 57:49 absetzen. Auch nach dem Seitenwechsel ging es für den TSV erst einmal so weiter. Die Verteidigung stand und vorne konnte man durch gutes Teamspiel einfache Punkte erzielen. Bei einem Vorsprung von 15 Punkten gegen Ende des dritten Durchgangs erfolgte dann allerdings der spielerische Einbruch bei den Mustangs.

Punkt um Punkt gab man an Stuttgart ab und ließ sich so in den letzten Minuten den eigentlich schon sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand nehmen. Die Bilanz verschlechtert sich für den Aufsteiger damit auf zwei Siege und vier Niederlagen und auch das nächste Auswärtsspiel am kommenden Sonntag gegen die TSB Schwäbisch Gmünd wird keine einfache Partie.